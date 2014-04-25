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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 12:47 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近一周低点，因乌克兰紧张局势升级

对西方与俄罗斯间冲突加剧的担忧盖过了美国经济形势改善的影响。

美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。

欧元兑美元 持稳于1.3833。周四欧央行总裁德拉吉重申，可能实施资产购买来规避通缩风险，之后欧元触及低点1.3791。

他警告称，欧元上升可能迫使欧央行采取货币政策举措。欧元上涨损及欧元区出口商。

“在我们评估物价稳定性前景时，汇率是一个愈发重要的因素，”德拉吉表示。

即便乌克兰局势最近紧张，但德国企业信心向好，支撑欧元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3831 1.3830 +0.01 +0.63 1.3745

美元/日圆 102.33 102.30 +0.03 -2.82 105.30

欧元/日圆 141.52 141.48 +0.03 -2.22 144.73

美元/瑞郎 0.8817 0.8812 +0.06 -1.24 0.8928

英镑/美元 1.6806 1.6803 +0.02 +1.51 1.6556

美元/加元 1.1024 1.1020 +0.04 +3.80 1.0620

澳元/美元 0.9276 0.9262 +0.15 +4.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8570 0.8565 +0.06 +4.44 0.8206

澳元/日圆 94.910 94.750 +0.17 +1.13 93.850

新西兰元/日圆 87.680 87.620 +0.07 +1.47 86.410

英镑/日圆 171.94 171.89 +0.03 -1.37 174.33

澳元/新西兰元 1.0816 1.0809 +0.06 -0.29 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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