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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 16:04 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持稳在一周低点附近，乌克兰局势压制上行走势

对西方与俄罗斯间冲突加剧的担忧盖过了美国经济形势改善的影响。美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。

欧元兑美元 持稳于1.3835美元。周四欧央行总裁德拉吉重申，可能实施资产购买来规避通缩风险，之后欧元触及低点1.3791。

他警告称，欧元上升可能迫使欧央行采取货币政策举措。

根据Reuters Matching，欧洲交易时段，欧元/丹麦克朗交易量连续第二天上升。欧元兑丹麦克朗 从近三个月低位7.4614克朗，回升至7.4630。

丹麦央行周四意外将存单利率上调0.15个百分点，以抑制资金外流并支撑本币。之后克朗放量大涨。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3834 1.3830 +0.03 +0.65 1.3745

美元/日圆 102.28 102.30 -0.02 -2.87 105.30

欧元/日圆 141.42 141.50 -0.06 -2.22 144.63

美元/瑞郎 0.8811 0.8812 -0.01 -1.31 0.8928

英镑/美元 1.6805 1.6803 +0.01 +1.50 1.6556

美元/加元 1.1030 1.1020 +0.09 +3.86 1.0620

澳元/美元 0.9267 0.9262 +0.05 +3.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8572 0.8565 +0.08 +4.46 0.8206

欧元/瑞郎 1.2189 1.2194 -0.04 -0.67 1.2271

欧元/英镑 0.8229 0.8234 -0.06 -0.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0988 9.0899 +0.10 +2.84 8.8474

美元/挪威克朗 5.9926 5.9978 -0.09 -1.21 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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