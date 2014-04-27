更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎下滑，因乌克兰紧张局势带动避险买盘

(新增文末表格)

* 澳元和新西兰元兑美元上涨

* 印度卢比兑美元录得一个半月最大单日升幅

* 丹麦克朗从近三个月高点回撤

路透纽约4月25日 - 美元兑日圆和瑞郎周五下滑，西方和俄罗斯就乌克兰危机的紧张局势升级，投资人感到不安，纷纷避险。

近几周，美国公布的经济数据有好有坏，使投资人看不清市场未来的走向，目前欧洲地缘政治忧虑成为市场焦点，在这两个因素并存的情况下，押注汇市走向风险很高。

“两个题材势均力敌，如果考虑其中一个因素，另一个因素就会令你遭殃，我认为这就是今日市场就出现一些对太平洋沿岸国家货币买盘的原因所在，”CitiFX的G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示。

“亚洲发布的经济消息不算好，但亚洲远离风暴眼，而且如果在那里投资还能有一些收益的话，投资人会悠闲的说，为什么不呢？”他还表示。

下周欧元区将公布的4月通胀报告和美国的4月就业数据，是可能会将市场注意力从乌克兰移走的关键经济事件。

美元兑日圆 跌至102.13日圆，当日跌0.16%，为一周最低。美元兑瑞郎 纽约尾盘微跌0.04%，报0.8808瑞郎，今日盘中一度触及0.8798瑞郎的一周低点。

澳元兑美元 从两周半低点反弹，报0.9268美元，升0.05%。新西兰元兑美元 攀升0.10%，报0.8574美元。美元兑印度卢比 跌0.82%，报60.64卢比。

一乌克兰官员表示，由于乌克兰和俄罗斯关系高度紧张，乌克兰特种部队周五在该国东部发起第二阶段的行动。

美国表示，因俄罗斯在乌克兰的行动，准备对俄罗斯实施进一步有针对性的制裁，其欧洲盟友也已同意一道出手。

法国农业信贷银行汇市策略师Manuel Oliveri表示，厌恶风险情绪支撑日圆。

“但地缘政治风险对汇市没有造成太大的冲击，多数投资人仍关注经济成长前景。如果风险意愿改善，日圆将遭到抛售，”他表示。

欧元兑美元 升0.06%，报1.3839美元。

根据Reuters Matching，欧元/丹麦克朗交易量连续第二天上升。欧元兑丹麦克朗 从近三个月低位7.4614克朗反弹，回升至7.4649。

丹麦央行周四意外将大额存单利率上调0.15个百分点，以抑制资金外流并支撑本币。之后克朗放量大涨。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3831 1.3830 +0.01 +0.63 1.3745

美元/日圆 102.15 102.30 -0.15 -2.99 105.30

欧元/日圆 141.30 141.50 -0.14 -2.30 144.63

美元/瑞郎 0.8815 0.8812 +0.03 -1.27 0.8928

英镑/美元 1.6803 1.6803 +0.00 +1.49 1.6556

美元/加元 1.1036 1.1020 +0.15 +3.92 1.0620

澳元/美元 0.9275 0.9262 +0.14 +4.06 0.8913

欧元/瑞郎 1.2194 1.2194 +0.00 -0.63 1.2271

欧元/英镑 0.8227 0.8234 -0.09 -0.84 0.8297

新西兰元/美元 0.8574 0.8565 +0.11 +4.48 0.8206

美元/挪威克朗 6.0184 5.9978 +0.34 -0.79 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3470 8.3003 +0.56 +0.10 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5865 6.5724 +0.21 +2.33 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1135 9.0899 +0.26 +3.01 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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