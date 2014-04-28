《全球汇市》美元走势迟滞，关注本周多项重要事件

美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在4月29-30日会议上继续削减购债规模，日本央行预计将在4月30日会议上维持刺激计划不变。

“虽然日本央行总裁黑田东彦将试图为进一步放松政策持续敞开大门，但没有迹象显示央行会立即采取行动，这给美元兑日圆带来下行风险，”巴克莱资本分析师在客户报告中称。

对美元多头而言，周五出炉的美国就业报告的意义可能更大，市场预计就业市场在冬季放缓后将继续改善。若数据意外疲弱，则可能引发对美联储是否能继续逐步削减购债计划的疑虑。

欧元方面，通胀数据将主导近期前景，如数据再度表现温和，则可能加大欧洲央行祭出更多刺激的压力。

投资者还将持续关注乌克兰局势，尽管目前为止汇市对这方面消息的反应很小。相比之下，欧洲股市周五下挫，因有新迹象显示乌克兰的暴力活动损及市场信心。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3835 1.3831 +0.03 +0.65 1.3745

美元/日圆 102.10 102.15 -0.05 -3.04 105.30

欧元/日圆 141.26 141.28 -0.01 -2.40 144.73

美元/瑞郎 0.8810 0.8815 -0.06 -1.32 0.8928

英镑/美元 1.6793 1.6803 -0.06 +1.43 1.6556

美元/加元 1.1032 1.1036 -0.04 +3.88 1.0620

澳元/美元 0.9287 0.9275 +0.13 +4.20 0.8913

新西兰元/美元 0.8584 0.8574 +0.12 +4.61 0.8206

澳元/日圆 94.850 94.740 +0.12 +1.07 93.850

新西兰元/日圆 87.640 87.580 +0.07 +1.42 86.410

英镑/日圆 171.46 171.64 -0.10 -1.65 174.33

澳元/新西兰元 1.0815 1.0811 +0.04 -0.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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