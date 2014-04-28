《全球汇市》美元走势迟滞，关注本周多项重要事件

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在4月29-30日会议上继续削减购债规模，日本央行预计将在4月30日会议上维持刺激计划不变。
“虽然日本央行总裁黑田东彦将试图为进一步放松政策持续敞开大门，但没有迹象显示央行会立即采取行动，这给美元兑日圆带来下行风险，”巴克莱资本分析师在客户报告中称。
对美元多头而言，周五出炉的美国就业报告的意义可能更大，市场预计就业市场在冬季放缓后将继续改善。若数据意外疲弱，则可能引发对美联储是否能继续逐步削减购债计划的疑虑。
欧元方面，通胀数据将主导近期前景，如数据再度表现温和，则可能加大欧洲央行祭出更多刺激的压力。
投资者还将持续关注乌克兰局势，尽管目前为止汇市对这方面消息的反应很小。相比之下，欧洲股市周五下挫，因有新迹象显示乌克兰的暴力活动损及市场信心。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3835 1.3831 +0.03 +0.65 1.3745
美元/日圆 102.10 102.15 -0.05 -3.04 105.30
欧元/日圆 141.26 141.28 -0.01 -2.40 144.73
美元/瑞郎 0.8810 0.8815 -0.06 -1.32 0.8928
英镑/美元 1.6793 1.6803 -0.06 +1.43 1.6556
美元/加元 1.1032 1.1036 -0.04 +3.88 1.0620
澳元/美元 0.9287 0.9275 +0.13 +4.20 0.8913
新西兰元/美元 0.8584 0.8574 +0.12 +4.61 0.8206
澳元/日圆 94.850 94.740 +0.12 +1.07 93.850
新西兰元/日圆 87.640 87.580 +0.07 +1.42 86.410
英镑/日圆 171.46 171.64 -0.10 -1.65 174.33
澳元/新西兰元 1.0815 1.0811 +0.04 -0.30 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/朱晓军/许娜；审校 王兴亚/张荻)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。