《全球汇市》本周重要事件云集，美元平静开局而日圆走坚

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
对美元多头而言，周五出炉的美国就业报告可能更为重要，市场预计就业市场在冬季放缓后将继续改善。若数据意外疲弱，则可能引发对美联储是否能继续逐步削减购债计划的疑虑。
欧元方面，通胀数据将主导近期前景，如数据再度表现温和，则可能加大欧洲央行祭出更多刺激措施的压力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3824 1.3831 -0.05 +0.57 1.3745
美元/日圆 102.11 102.15 -0.04 -3.03 105.30
欧元/日圆 141.16 141.28 -0.08 -2.47 144.73
美元/瑞郎 0.8818 0.8815 +0.03 -1.23 0.8928
英镑/美元 1.6790 1.6803 -0.08 +1.41 1.6556
美元/加元 1.1032 1.1036 -0.04 +3.88 1.0620
澳元/美元 0.9283 0.9275 +0.09 +4.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8577 0.8574 +0.03 +4.52 0.8206
澳元/日圆 94.790 94.740 +0.05 +1.00 93.850
新西兰元/日圆 87.580 87.580 +0.00 +1.35 86.410
英镑/日圆 171.44 171.64 -0.12 -1.66 174.33
澳元/新西兰元 1.0816 1.0811 +0.05 -0.29 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/于春红/朱晓军/杜明霞；审校 张荻/张明钧/许娜)
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