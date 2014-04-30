《全球汇市》美元受疲弱的经济成长数据打压，联储声明对美元影响不大

* 美元兑欧元和日圆处于日低，因首季GDP数据疲弱

* 欧元区4月通胀上升，但不及预期

* 美联储维持利率不变，进一步缩减购债，对美元影响不大

* 人民币下滑，交易商关注对欧元的影响

路透纽约4月30日 - 美国周三公布的首季经济成长数据意外疲弱，拖累美元兑欧元和日圆下挫。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。联储还维持联邦基金利率在0-0.25%区间。声明发布后，美元维持跌势。

美联储表示，近期的信息“显示，经济活动在冬季部分受恶劣天气状况拖累放缓后最近开始反弹。”

“一方面美联储对经济前景感到乐观，但仍担心通胀。总而言之，美联储仍在稳步缩减购债，但问题仍在于经济何时能强劲到促使美联储升息的地步，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

欧元区稍早发布的报告显示，4月欧元区通胀上升，但不及预期。通胀低于欧洲央行目标，给了欧洲央行印钞的空间，但数据略微压制了欧洲央行将很快实施量化宽松政策的预期。

强于预期的ADP民间就业报告一度推高美元，但在美国公布首季经济仅成长0.1%，远逊于分析师预估的1.2%后，美元承压走软。

美国公布4月中西部企业活动增幅超过预期，但对市场无甚影响。

欧元兑美元 脱离稍早触及的三周低点，升0.41%，报1.3868美元，接近日高1.3876美元。

美元兑日圆 跌0.41%，报102.19日圆。

人民币兑美元 跌至18个月低点，收报6.2593人民币，跌0.02%。4月人民币兑美元下挫0.7%，今年迄今跌幅达到3.3%，去年人民币兑美元升2.9%。

交易商称，人民币每每下跌，都会促使中国央行卖出美元买进欧元来重新平衡外汇储备。

一伦敦银行交易员表示，“我认识的伦敦的每一个交易员看来都想要欧元下滑，没有人希望欧元上涨，但欧元就是不跌。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价