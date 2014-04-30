《全球汇市》美元受疲弱的经济成长数据打压，联储声明对美元影响不大

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 美元兑欧元和日圆处于日低，因首季GDP数据疲弱
* 欧元区4月通胀上升，但不及预期
* 美联储维持利率不变，进一步缩减购债，对美元影响不大
* 人民币下滑，交易商关注对欧元的影响
路透纽约4月30日 - 美国周三公布的首季经济成长数据意外疲弱，拖累美元兑欧元和日圆下挫。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。联储还维持联邦基金利率在0-0.25%区间。声明发布后，美元维持跌势。
美联储表示，近期的信息“显示，经济活动在冬季部分受恶劣天气状况拖累放缓后最近开始反弹。”
“一方面美联储对经济前景感到乐观，但仍担心通胀。总而言之，美联储仍在稳步缩减购债，但问题仍在于经济何时能强劲到促使美联储升息的地步，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
欧元区稍早发布的报告显示，4月欧元区通胀上升，但不及预期。通胀低于欧洲央行目标，给了欧洲央行印钞的空间，但数据略微压制了欧洲央行将很快实施量化宽松政策的预期。
强于预期的ADP民间就业报告一度推高美元，但在美国公布首季经济仅成长0.1%，远逊于分析师预估的1.2%后，美元承压走软。
美国公布4月中西部企业活动增幅超过预期，但对市场无甚影响。
欧元兑美元 脱离稍早触及的三周低点，升0.41%，报1.3868美元，接近日高1.3876美元。
美元兑日圆 跌0.41%，报102.19日圆。
人民币兑美元 跌至18个月低点，收报6.2593人民币，跌0.02%。4月人民币兑美元下挫0.7%，今年迄今跌幅达到3.3%，去年人民币兑美元升2.9%。
交易商称，人民币每每下跌，都会促使中国央行卖出美元买进欧元来重新平衡外汇储备。
一伦敦银行交易员表示，“我认识的伦敦的每一个交易员看来都想要欧元下滑，没有人希望欧元上涨，但欧元就是不跌。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译