更新版 1-《全球汇市》美元受疲弱的经济成长数据打压，联储声明对美元影响不大

* 美元兑欧元和日圆处于日低，因首季GDP数据疲弱

* 欧元区4月通胀上升，但不及预期

* 美联储维持利率不变，进一步缩减购债，对美元影响不大

* 人民币下滑，交易商关注对欧元的影响 (新增文末汇率表格)

路透纽约4月30日 - 美国周三公布的首季经济成长数据意外疲弱，拖累美元兑欧元和日圆下挫。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。联储还维持联邦基金利率在0-0.25%区间。声明发布后，美元维持跌势。

美联储表示，近期的信息“显示，经济活动在冬季部分受恶劣天气状况拖累放缓后最近开始反弹。”

“一方面美联储对经济前景感到乐观，但仍担心通胀。总而言之，美联储仍在稳步缩减购债，但问题仍在于经济何时能强劲到促使美联储升息的地步，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

欧元区稍早发布的报告显示，4月欧元区通胀上升，但不及预期。通胀低于欧洲央行目标，给了欧洲央行印钞的空间，但数据略微压制了欧洲央行将很快实施量化宽松政策的预期。

强于预期的ADP民间就业报告一度推高美元，但在美国公布首季经济仅成长0.1%，远逊于分析师预估的1.2%后，美元承压走软。

美国公布4月中西部企业活动增幅超过预期，但对市场无甚影响。

欧元兑美元 脱离稍早触及的三周低点，升0.41%，报1.3868美元，接近日高1.3876美元。

美元兑日圆 跌0.41%，报102.19日圆。

人民币兑美元 跌至18个月低点，收报6.2593人民币，跌0.02%。4月人民币兑美元下挫0.7%，今年迄今跌幅达到3.3%，去年人民币兑美元升2.9%。

交易商称，人民币每每下跌，都会促使中国央行卖出美元买进欧元来重新平衡外汇储备。

一伦敦银行交易员表示，“我认识的伦敦的每一个交易员看来都想要欧元下滑，没有人希望欧元上涨，但欧元就是不跌。”

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3866 1.3811 +0.40 +0.88 1.3745

美元/日圆 102.24 102.61 -0.36 -2.91 105.30

欧元/日圆 141.70 141.73 -0.02 -2.03 144.63

美元/瑞郎 0.8803 0.8833 -0.34 -1.40 0.8928

英镑/美元 1.6870 1.6825 +0.27 +1.90 1.6556

美元/加元 1.0958 1.0941 +0.16 +3.18 1.0620

澳元/美元 0.9283 0.9268 +0.16 +4.15 0.8913

欧元/瑞郎 1.2209 1.2201 +0.07 -0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8219 0.8207 +0.15 -0.94 0.8297

新西兰元/美元 0.8613 0.8549 +0.75 +4.96 0.8206

美元/挪威克朗 5.9486 6.0085 -1.00 -1.94 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2495 8.2983 -0.59 -1.07 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5018 6.5633 -0.94 +1.01 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0158 9.0660 -0.55 +1.90 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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