更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆走强，英镑触及五年高位

* 英镑受强劲经济数据推动走强
* 美国周五将公布月度就业报告
(新增文末汇率表格)
路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周四走强，英镑兑美元升至近五年高位，因强劲的制造业数据提振对英国经济的乐观情绪。美国周五将公布月度就业报告。
其他数据也暗示，美国就业和企业成长，但在周五4月就业报告公布前，对美元影响不大。市场预计，就业报告可能显示，美国经济摆脱了严冬的拖累。
美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数升至54.9，为12月以来最高，略高于路透访问分析师预期的54.3，3月为53.7。 另一份报告显示，美国消费者支出录得逾四年半来最大月度涨幅，巩固了美国经济重新累积动能的观点。
“看似去年底今年初就业数据疲弱是因天气因素所致，”DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。
一项路透调查显示，经济学家预计，4月非农就业岗位增加21万个，高于3月19.2万个的增幅。失业率预计将滑落0.1个百分点，至6.6%，此为1月触及的五年低位。
纽约汇市下午中段，美元指数 小升0.06%。美元兑日圆 上扬0.02%，报102.26日圆。美元兑欧元 上扬0.03%，报1.3869美元。今日欧洲和亚洲是假期，市场成交清淡。
英镑兑美元 上扬0.13%，报1.6892美元，盘中升至近五年高位1.6921美元。
过去一年间，英镑贸易加权指数累积攀升了约10%，但自2月中以来上行举步维艰，因很多市场人士认为，经济的最好消息已经被消化。
市场越发怀疑，是否经济中的通胀、投资和潜在需求足以迫使英国央行像市场预期那样在明年年初升息。
欧元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续缩减刺激规模，以及预期欧洲央行将在某个时点被迫放宽政策的背景下走强，已成为今年主导市场的趋势之一。
欧洲央行决策者在多种场合反复表态，有意采取行动遏制物价和需求持续回落的趋势，并明确表示不愿看到欧元进一步走强。
但随着资金涌入欧元区二线国家和股市，欧洲央行采取果断政策行动压低欧元面临严重阻碍。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3869 1.3866 +0.02 +0.90 1.3745
美元/日圆 102.32 102.24 +0.08 -2.83 105.30
欧元/日圆 141.90 141.70 +0.14 -1.89 144.63
美元/瑞郎 0.8792 0.8803 -0.12 -1.52 0.8928
英镑/美元 1.6891 1.6870 +0.12 +2.02 1.6556
美元/加元 1.0954 1.0958 -0.04 +3.15 1.0620
澳元/美元 0.9274 0.9283 -0.10 +4.05 0.8913
欧元/瑞郎 1.2194 1.2209 -0.12 -0.63 1.2271
欧元/英镑 0.8208 0.8219 -0.13 -1.07 0.8297
新西兰元/美元 0.8628 0.8613 +0.17 +5.14 0.8206
美元/挪威克朗 5.9403 5.9486 -0.14 -2.08 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2399 8.2495 -0.12 -1.18 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5032 6.5018 +0.02 +1.03 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0218 9.0158 +0.07 +1.97 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)