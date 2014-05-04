更新版 1-《全球汇市》美元回吐强劲就业报告发布后录得的涨幅

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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(新增文末收盘表格)
* 美元大致收平，就业报告发布后一度攀升
* 美国4月非农就业岗位增加28.8万，超过分析师预期
* 就业大增被薪资持稳等其他数据不足所抵消
路透纽约5月2日 - 美元周五一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。
纽约尾盘，美元指数 跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。
美元兑日圆 在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。
欧元兑美元 一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。
美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。
但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。
“起初，投资人认为美联储可能加快利率正常化进程，但在他们审视了就业报告细节后，改变了看法，”WorldWideMarkets Online首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
他表示，在美联储明确进入升息周期前，美元将面临阻力。
美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。数据巩固了很多人对美国经济的乐观看法。
“这会使美联储继续按部就班地缩减购债进度，并在明年首次升息，”LPL Financial投资策略师Anthony Valeri表示。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3870 1.3869 +0.01 +0.91 1.3745
美元/日圆 102.18 102.32 -0.14 -2.96 105.30
欧元/日圆 141.77 141.90 -0.09 -1.98 144.63
美元/瑞郎 0.8777 0.8792 -0.17 -1.69 0.8928
英镑/美元 1.6865 1.6891 -0.15 +1.87 1.6556
美元/加元 1.0973 1.0954 +0.17 +3.32 1.0620
澳元/美元 0.9274 0.9274 +0.00 +4.05 0.8913
欧元/瑞郎 1.2181 1.2194 -0.11 -0.73 1.2271
欧元/英镑 0.8221 0.8208 +0.16 -0.92 0.8297
新西兰元/美元 0.8666 0.8628 +0.44 +5.61 0.8206
美元/挪威克朗 5.9332 5.9403 -0.12 -2.19 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2285 8.2399 -0.14 -1.32 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5054 6.5032 +0.03 +1.07 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0334 9.0218 +0.13 +2.10 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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