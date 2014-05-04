更新版 1-《全球汇市》美元回吐强劲就业报告发布后录得的涨幅

(新增文末收盘表格)

* 美元大致收平，就业报告发布后一度攀升

* 美国4月非农就业岗位增加28.8万，超过分析师预期

* 就业大增被薪资持稳等其他数据不足所抵消

路透纽约5月2日 - 美元周五一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。

纽约尾盘，美元指数 跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。

美元兑日圆 在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。

欧元兑美元 一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。

美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。

但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

“起初，投资人认为美联储可能加快利率正常化进程，但在他们审视了就业报告细节后，改变了看法，”WorldWideMarkets Online首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

他表示，在美联储明确进入升息周期前，美元将面临阻力。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。数据巩固了很多人对美国经济的乐观看法。

“这会使美联储继续按部就班地缩减购债进度，并在明年首次升息，”LPL Financial投资策略师Anthony Valeri表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3870 1.3869 +0.01 +0.91 1.3745

美元/日圆 102.18 102.32 -0.14 -2.96 105.30

欧元/日圆 141.77 141.90 -0.09 -1.98 144.63

美元/瑞郎 0.8777 0.8792 -0.17 -1.69 0.8928

英镑/美元 1.6865 1.6891 -0.15 +1.87 1.6556

美元/加元 1.0973 1.0954 +0.17 +3.32 1.0620

澳元/美元 0.9274 0.9274 +0.00 +4.05 0.8913

欧元/瑞郎 1.2181 1.2194 -0.11 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8221 0.8208 +0.16 -0.92 0.8297

新西兰元/美元 0.8666 0.8628 +0.44 +5.61 0.8206

美元/挪威克朗 5.9332 5.9403 -0.12 -2.19 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2285 8.2399 -0.14 -1.32 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5054 6.5032 +0.03 +1.07 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0334 9.0218 +0.13 +2.10 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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