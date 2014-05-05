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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 07:43 BJT

《全球汇市》美元在清淡交投中走势受抑，澳元关注澳洲央行决议

市场预计，澳洲央行本周政策会议几乎肯定将维持隔夜拆款利率在纪录低位2.5%，并将重申未来数月保持利率不变。

不过，许多人士将观察央行是否会就澳元汇率水平置评。澳元目前仍居高不下。

澳元兑美元 现报0.9276，守在0.9250支撑位之上，此水准在澳元4月10日触及五个月高位0.9461后逐步回落时提供了支撑。

“在澳洲央行今日召开会议前，澳元持坚。我们预计央行将维持指标利率不变，并重申在一段时间内保持利率不变的前瞻性指引，”巴克莱资本分析师在客户报告中称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3874 1.3874 +0.00 +0.94 1.3745

美元/日圆 102.12 102.13 -0.01 -3.02 105.30

欧元/日圆 141.68 141.70 -0.01 -2.11 144.73

美元/瑞郎 0.8776 0.8777 -0.01 -1.70 0.8928

英镑/美元 1.6866 1.6862 +0.02 +1.87 1.6556

美元/加元 1.0956 1.0953 +0.03 +3.16 1.0620

澳元/美元 0.9278 0.9269 +0.10 +4.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8679 0.8676 +0.03 +5.76 0.8206

澳元/日圆 94.750 94.660 +0.10 +0.96 93.850

新西兰元/日圆 88.610 88.610 +0.00 +2.55 86.410

英镑/日圆 172.24 172.23 +0.01 -1.20 174.33

澳元/新西兰元 1.0685 1.0680 +0.05 -1.50 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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