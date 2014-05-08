《全球汇市》美元兑欧元走强，因德拉吉暗示可能在下月行动

* 美元兑欧元走强，受助于德拉吉讲话
* 欧元兑美元稍早升至两年半高位
* 美元指数攀升0.19%，至79.35
* 澳元走强，因中国出口数据强劲
路透纽约5月8日 - 美元兑欧元周四走强，因欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行可能在6月会议上采取行动，抑制通胀走低，逆转美元/欧元稍早跌至两年半低位的颓势。
德拉吉表示，如果通胀预期提供支持，央行管委会不会对在6月采取行动感到不安。
很多经济学家预计，欧洲央行的内部通胀预期将被下调，这将为央行采取诸如降息，或注入更多流动性等进一步刺激举措创造了可能性。
“他们在记者会上暗示，可能在6月降息。这限制欧元走强，”TD Securities的外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
欧元兑美元 最新回落0.39%，报1.3856美元，稍早升至2011年11月以来最高1.3992美元。
德拉吉还暗示，他担忧欧元强势。欧元在过去六个月攀升了逾4%，且扶助拉低本已处于较低水平的通胀。
“他说，欧元是重大隐忧，强势欧元将是打压通胀的因素之一，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。
欧洲央行政策会议是周四推动美元走势的主要因素，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦重复周三的证词， 表示由于美国就业市场仍存在“相当规模的”闲置劳动力，美联储可能在一段时间内保持利率在近零水平。
周四，她再次敦促美国国会解决美国面临的长期预算挑战，并警告称，当前预算发展的方向无法长期持续。
美元兑日圆 上扬0.40%，报101.45日圆。美元兑瑞郎 回落0.30%，报0.8790瑞郎。
美元指数 攀升0.19%，报79.35。
澳元兑美元也走强，因4月中国进出口恢复同比小幅增长，来自美国和欧盟的订单激增，在年初成长低于预期后，传递出一些有关全球第二大经济体经济表现的正面信号。
澳洲4月就业增长强于预期也提振澳元。澳元兑美元 升0.53%，报0.9376美元。(完)