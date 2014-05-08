更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走强，因德拉吉暗示可能在下月行动

* 美元兑欧元走强，受助于德拉吉讲话
* 欧元兑美元稍早升至两年半高位
* 美元指数攀升0.19%，至79.35
* 澳元走强，因中国出口数据强劲
(新增收盘表格)
路透纽约5月8日 - 美元兑欧元周四走强，因欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行可能在6月会议上采取行动，抑制通胀走低，逆转美元/欧元稍早跌至两年半低位的颓势。
德拉吉表示，如果通胀预期提供支持，央行管委会不会对在6月采取行动感到不安。
很多经济学家预计，欧洲央行的内部通胀预期将被下调，这将为央行采取诸如降息，或注入更多流动性等进一步刺激举措创造了可能性。
“他们在记者会上暗示，可能在6月降息。这限制欧元走强，”TD Securities的外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
欧元兑美元 最新回落0.39%，报1.3856美元，稍早升至2011年11月以来最高1.3992美元。
德拉吉还暗示，他担忧欧元强势。欧元在过去六个月攀升了逾4%，且扶助拉低本已处于较低水平的通胀。
“他说，欧元是重大隐忧，强势欧元将是打压通胀的因素之一，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。
欧洲央行政策会议是周四推动美元走势的主要因素，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦重复周三的证词， 表示由于美国就业市场仍存在“相当规模的”闲置劳动力，美联储可能在一段时间内保持利率在近零水平。
周四，她再次敦促美国国会解决美国面临的长期预算挑战，并警告称，当前预算发展的方向无法长期持续。
美元兑日圆 上扬0.40%，报101.45日圆。美元兑瑞郎 回落0.30%，报0.8790瑞郎。
美元指数 攀升0.19%，报79.35。
澳元兑美元也走强，因4月中国进出口恢复同比小幅增长，来自美国和欧盟的订单激增，在年初成长低于预期后，传递出一些有关全球第二大经济体经济表现的正面信号。
澳洲4月就业增长强于预期也提振澳元。澳元兑美元 升0.53%，报0.9376美元。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3840 1.3910 -0.50 +0.69 1.3745
美元/日圆 101.65 101.90 -0.25 -3.47 105.30
欧元/日圆 140.66 141.71 -0.74 -2.74 144.63
美元/瑞郎 0.8799 0.8764 +0.40 -1.44 0.8928
英镑/美元 1.6931 1.6952 -0.12 +2.27 1.6556
美元/加元 1.0830 1.0898 -0.62 +1.98 1.0620
澳元/美元 0.9368 0.9326 +0.45 +5.10 0.8913
欧元/瑞郎 1.2179 1.2186 -0.06 -0.75 1.2271
欧元/英镑 0.8169 0.8202 -0.40 -1.54 0.8297
新西兰元/美元 0.8644 0.8658 -0.16 +5.34 0.8206
美元/挪威克朗 5.8975 5.9060 -0.14 -2.78 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1610 8.2156 -0.66 -2.13 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5280 6.4984 +0.46 +1.42 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0354 9.0400 -0.05 +2.12 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)