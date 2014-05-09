《全球汇市》德拉吉对欧元强势发出的警告压低欧元，但美元涨幅受限

* 欧元走软，因德拉吉的讲话引发欧洲央行降息的预期

* 美元兑日圆徘徊在三周低位附近，本周累计下跌0.4%

* 加元走低，因就业岗位意外减少

路透纽约5月9日 - 欧元兑美元周五连续第二日走低，延续从两半年高位回落的颓势，因欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，可能推出更多货币刺激举措，在他能力范围内给予欧元强势最重的一击。

美元兑一篮子货币 触及一周高位，从周四触及的20个月低位反弹。

德拉吉周四在欧洲央行政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元强势是“重大隐忧”，称欧洲央行可能在6月会议上采取进一步行动支撑经济成长并推高通胀。

“在隔夜交易中，德拉吉的讲话继续打压欧元走低，但跌势已开始放缓，”Tempus Inc的汇市策略师John Doyle表示。

“他曾多次试图通过讲话压低欧元，但成效不大。欧元上探1.4美元是大势所趋，在欧洲央行真的采取行动前，我认为美元涨势不会持续。市场一直认为德拉吉是在虚张声势，”Doyle说。

欧元兑美元 回落0.67%，报1.3747美元，较周四触及的高位低逾2美分，为一个月最低。本周，欧元兑美元累计回落0.89%。

“我认为，德拉吉的讲话并不会改变欧元的大趋势。只要美国的量化宽松政策持续，我们预计美元仍将承压，”德国商业银行的汇市策略师Lutz Karpowitz表示，“我预计欧元兑美元下周将走强。”

**就业数据重压加元**

弱于预期的加拿大4月就业数据引发一波加元卖盘。数据显示，4月加拿大就业岗位减少2.89万，预期为增加1.2万，表明就业市场表现疲弱。

加元兑美元在周四触及四个月高位后，今日下跌0.62%，报1.0900加元，或0.9174美元。

美元兑其他货币稳步攀升。美元兑日圆 小涨0.12%，报101.77日圆，但仍接近周三触及的三周低位。美元兑瑞郎 触及一周高位，今日上扬0.82%，报0.8873瑞郎。

英镑兑美元 逆转涨势，下跌0.54%，报1.6841美元。本周稍早逼近2009年8月以来最高1.70美元。

在本周的最后几个小时的交易中，交易区间收窄。5月11日乌克兰东部分离主义者将举行独立公投。