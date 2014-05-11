更新版 1-《全球汇市》德拉吉对欧元强势发出的警告压低欧元，但美元涨幅受限

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(新增文末报价表格)
* 欧元走软，因德拉吉的讲话引发欧洲央行降息的预期
* 美元兑日圆徘徊在三周低位附近，本周累计下跌0.4%
* 加元走低，因就业岗位意外减少
路透纽约5月9日 - 欧元兑美元周五连续第二日走低，延续从两半年高位回落的颓势，因欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，可能推出更多货币刺激举措，在他能力范围内给予欧元强势最重的一击。
美元兑一篮子货币 触及一周高位，从周四触及的20个月低位反弹。
德拉吉周四在欧洲央行政策会议结束后举行的记者会上表示，欧元强势是“重大隐忧”，称欧洲央行可能在6月会议上采取进一步行动支撑经济成长并推高通胀。
“在隔夜交易中，德拉吉的讲话继续打压欧元走低，但跌势已开始放缓，”Tempus Inc的汇市策略师John Doyle表示。
“他曾多次试图通过讲话压低欧元，但成效不大。欧元上探1.4美元是大势所趋，在欧洲央行真的采取行动前，我认为美元涨势不会持续。市场一直认为德拉吉是在虚张声势，”Doyle说。
欧元兑美元 回落0.67%，报1.3747美元，较周四触及的高位低逾2美分，为一个月最低。本周，欧元兑美元累计回落0.89%。
“我认为，德拉吉的讲话并不会改变欧元的大趋势。只要美国的量化宽松政策持续，我们预计美元仍将承压，”德国商业银行的汇市策略师Lutz Karpowitz表示，“我预计欧元兑美元下周将走强。”
**就业数据重压加元**
弱于预期的加拿大4月就业数据引发一波加元卖盘。数据显示，4月加拿大就业岗位减少2.89万，预期为增加1.2万，表明就业市场表现疲弱。
加元兑美元在周四触及四个月高位后，今日下跌0.62%，报1.0900加元，或0.9174美元。
美元兑其他货币稳步攀升。美元兑日圆 小涨0.12%，报101.77日圆，但仍接近周三触及的三周低位。美元兑瑞郎 触及一周高位，今日上扬0.82%，报0.8873瑞郎。
英镑兑美元 逆转涨势，下跌0.54%，报1.6841美元。本周稍早逼近2009年8月以来最高1.70美元。
在本周的最后几个小时的交易中，交易区间收窄。5月11日乌克兰东部分离主义者将举行独立公投。
亲俄的分离主义者周四一致投票同意如期举行独立公投，不顾俄罗斯总统普京要求其推迟公投，为与乌克兰政府展开谈判铺路的呼吁。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3757 1.3840 -0.60 +0.09 1.3745
美元/日圆 101.85 101.65 +0.20 -3.28 105.30
欧元/日圆 140.15 140.66 -0.36 -3.10 144.63
美元/瑞郎 0.8864 0.8799 +0.74 -0.72 0.8928
英镑/美元 1.6849 1.6931 -0.48 +1.77 1.6556
美元/加元 1.0893 1.0830 +0.58 +2.57 1.0620
澳元/美元 0.9360 0.9368 -0.09 +5.02 0.8913
欧元/瑞郎 1.2198 1.2179 +0.16 -0.59 1.2271
欧元/英镑 0.8166 0.8169 -0.04 -1.58 0.8297
新西兰元/美元 0.8610 0.8644 -0.39 +4.92 0.8206
美元/挪威克朗 5.9120 5.8975 +0.25 -2.54 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1338 8.1610 -0.33 -2.46 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5721 6.5280 +0.68 +2.10 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0421 9.0354 +0.07 +2.20 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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