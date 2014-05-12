《全球汇市》欧元兑美元基本持稳，兑英镑跌至16个月低位

* 欧元兑美元在过去两日大跌后企稳

* 英镑兑欧元走强，触及16个月峰值

* 欧洲宣称乌克兰东部地区的公投非法，市场不为所动

* 欧洲央行管委诺沃特尼称，光靠降息不足以应对低通胀

路透纽约5月12日 - 欧元兑美元周一基本持稳，兑日圆走强，乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中获胜，导致乌克兰紧张局势进一步升级，但市场不为所动。

但欧元兑英镑走软，跌至16个月低位，因市场对欧洲央行将放宽货币政策的预期不断升温，与此同时，英国央行正准备升息。

“我们认为，近期公布的数据可能会有不俗表现，市场人士得以继续渲染英国央行将成为四国集团(G4)中首家开始收紧政策的央行的可能性，”苏格兰皇家银行的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“毫无疑问，数据改善可能使市场认为，英国央行传递出的对通胀温和的信息显得有些言不由衷，”Daingerfield说。

交易商表示，上周欧洲央行总裁德拉吉表示对在6月放宽政策“不反感”后，市场掀起轩然大波，今天市场冷静下来。

分析师指出，可以通过德拉吉的同僚，其中最有影响力的是德国央行总裁魏德曼，的讲话来判断央行是否真的准备好采取行动。

奥地利央行总裁诺沃特尼今天告诉记者，要对抗欧元区通胀，单靠降息是不够的。他的讲话发表后，欧元缩减涨幅。

对英国央行升息的预期推动两年期英债 较欧元区可比公债 收益率差扩阔至2008年以来最扩水平。英国央行将在周三发布通胀报告，鉴于英国经济复苏势头强于预期，央行可能在报告中调整利率预期。

欧元兑英镑 盘中触及2013年1月以来最低0.8143英镑。英镑兑美元 上扬0.10%，报1.6867美元。

欧元兑美元 持稳在1.3757美元，上周从两年半高位1.3995美元回落。

市场对乌克兰东部的公投反应冷淡。公投结果显示，绝大多数人支持自治。

欧盟周一宣称，公投不合法，且向扩大对俄企业和个人制裁的范围迈出了第一步，以进一步向俄罗斯施压。

“一段时间以来，乌克兰局势的发展一直牵动着市场的神经，除非该地区危机严重恶化，否则，至少10国集团(G10)市场对此类消息已经免疫，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“很显然，市场对公投存在一定的担忧，但看来风险得到了很好的控制，”他说。