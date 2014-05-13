更新版 1-《全球汇市》欧元下滑，因德国经济数据疲弱及臆测欧洲央行将放宽政策

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 欧元延续跌势，兑美元触及一个月新低
* 德国经济景气判断指数下滑打压欧元
* 欧元兑英镑因利率前景跌至16个月低点 (新增文末表格)
路透纽约5月13日 - 欧元兑美元周二跌至一个月低点，德国公布的投资人信心数据大幅下滑，最初引发对欧元的卖压，盘中欧元卖压时有加重。
德国月度ZEW景气判断指数低于预期，且不及路透访查的分析师最低的预估值。
道琼斯援引消息人士报道，德国央行愿意支持欧洲央行下月一系列的刺激措施后，欧元卖压加重。
措施可能包括对银行存款实施负利率，以及欧洲央行在必要时购买打包银行贷款以提振通胀。
德国央行消息人士向路透表示，德国央行始终愿意支持欧洲央行。欧洲央行的指标利率目前在0.25%的纪录低点。
“欧元仍承受卖压是因市场臆测欧洲央行最终将在6月降息。美国公布零售销售数据给了欧元一些喘息，”道明证券汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示。
美国公布的4月零售销售不及预期，一度缓和了欧元卖压。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)自2008年底以来一直维持近零利率，但已开始缩减购债规模。目前的购债规模已从最高时的每月850亿美元降至450亿美元。
欧元兑美元 跌穿1.3700美元的关键技术支撑位，至接近日低1.3688美元，当日下滑0.45%。欧元一举跌破自11月的约1.33美元升至上周触及的两年半高位升势的38.2%的费波纳奇回档位。
“如果欧元收在1.3670美元或以下，我们将在未来几日看到欧元进一步遭受卖压。下一个关注点是在1.3650的支撑位，”Schwerdtfeger表示。
欧元兑英镑 挫至16个月低点0.8135英镑，下跌超过0.20%。英国央行早至今年稍晚升息的前景提振英镑。
英国零售业联盟(BRC)周二表示，英国4月零售销售获提振，因房价上涨激励消费者在复活节长周末采购新家具，地板以及其他家装材料。
美元兑日圆 从稍早触及的一周高位回落，尾盘升0.15%，报102.27日圆。
美元兑瑞郎 突破100日移动均线切入位，并保持在该水准之上，纽约尾盘升0.30%，报0.8902瑞郎的一个月高位。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3702 1.3756 -0.39 -0.31 1.3745
美元/日圆 102.25 102.11 +0.14 -2.90 105.30
欧元/日圆 140.10 140.49 -0.28 -3.13 144.63
美元/瑞郎 0.8900 0.8876 +0.27 -0.31 0.8928
英镑/美元 1.6825 1.6867 -0.25 +1.62 1.6556
美元/加元 1.0902 1.0894 +0.07 +2.66 1.0620
澳元/美元 0.9357 0.9357 +0.00 +4.98 0.8913
欧元/瑞郎 1.2197 1.2212 -0.12 -0.60 1.2271
欧元/英镑 0.8141 0.8156 -0.18 -1.88 0.8297
新西兰元/美元 0.8624 0.8618 +0.07 +5.09 0.8206
美元/挪威克朗 5.9214 5.9190 +0.04 -2.39 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1153 8.1431 -0.34 -2.68 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5479 6.5621 -0.22 +1.73 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9730 9.0323 -0.66 +1.42 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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