《全球汇市》英镑因央行通胀报告温和而下滑，欧元兑美元守住涨幅

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 英镑因英国央行报告普跌，兑美元触及一个月低点
* 欧元兑美元从1.37美元下方的一个月低点反弹
* 日圆兑美元和欧元走强
路透纽约5月14日 - 英镑兑欧元周三从16个月高位回落，兑美元触及一个月低点，此前英国央行表示没有短期内收紧货币政策的计划，令投资人意外。
“在今早英国公布就业数据和英国央行通胀报告出炉前，英镑还是小涨。市场原本明显押注央行货币政策委员会的立场会更强硬，但事与愿违。”ING Capital Markets外汇交易部门董事Lane Newman表示。
欧元兑美元守住小幅升势，兑日圆跌至六个半月低点，尽管急于控制本国货币强势的亚洲央行的稳定买盘扶助支撑欧元。
尽管市场对欧洲央行将在6月放宽货币政策以阻止通缩压力的预期升温，但南韩和中国等国央行的干预行动止住了欧元的跌势。
国际货币基金组织首席经济学家预计，2015年底前欧元区陷入通缩的几率为25%。
“投资人逢高沽出欧元/美元，因认为欧洲央行将实施负利率，储备经理人将寻求减持欧元现金仓位，避免因负存款利率而蒙受损失。”
路透周三援引消息人士表示，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
美国公布的4月生产者物价指数(PPI)意外录得一年半最大升幅，一度带来对美元的短暂买盘。
欧元兑美元 升穿1.3700美元水准，但走势多次反复，纽约尾盘升0.07%，报1.3712美元。
欧元兑英镑 升0.40%，报0.8177英镑，从0.8126的16个月新低反弹。
欧元兑日圆 触及两个半月低点139.42日圆，跌0.45%。美元兑日圆 跌0.41%，报101.83日圆。
英国央行周三的报告给可能在不到一年时间内升息的预期浇了冷水，央行称英国经济复苏仍在初级阶段，之后英镑走软。英国央行还指出，就业市场强劲反弹，并下调了未来几年失业率预估。
报告发布后，英镑兑美元 从约1.6820美元跌至1.6753美元的一个月低点，纽约尾盘跌0.36%，报1.6768美元。
英国央行在报告中还指出，英镑升势给通胀带来下档压力。(完)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示