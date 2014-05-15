《全球汇市》美元跟随美国公债收益率下滑，欧元区经济数据拖累欧元

* 美国公债收益率重挫令美元回吐稍早升幅

* 美股大跌，厌恶风险情绪也殃及美元

* 欧元兑美元和日圆一度触及11周低点

* 欧元区经济成长不及预期，通胀迟滞

路透纽约5月15日 - 美元周四跟随美国公债收益率下滑，而欧元兑美元和日圆则挫至11周低点。

欧元走软是因欧元区经济成长和通胀数据巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期。

美国指标10年期公债收益率跌穿2.50%，至10月来最低水准，因美国公布的4月工业生产降速为逾一年半最快，且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。

“公债收益率大跌，美元基本上是在对此作出反应，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

美股下挫也拖累美元。标普500指数 收低近1%。

指标10年期公债 收益率尾盘跌4个基点，报2.502%。

美元兑日圆 跌0.33%，报101.53日圆，盘中触及101.30日圆的两个月低点。

美元兑欧元回吐稍早升幅，盘中一度触涨至2月27日来最高。纽约尾盘，美元兑欧元 变动不大，报1.3715美元，已从上周触及的两年半低点1.3995美元回升。

欧元兑日圆在纽约尾盘保持跌势，挫0.34%，报139.19日圆，盘中创下139.02日圆的11周低点。

欧元兑瑞郎 升至六周高位，因市场臆测瑞士央行可能将欧元/瑞郎的底限上调至1.25瑞郎，甚至可能是1.30瑞郎，因预计欧洲央行放宽政策。瑞士央行没有置评。

欧盟统计局公布，欧元区首季经济成长初值仅为0.2%，分析师预计为0.4%。

路透周三引述消息人士称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。