《全球汇市》美元跟随美国公债收益率下滑，欧元区经济数据拖累欧元

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
* 美国公债收益率重挫令美元回吐稍早升幅
* 美股大跌，厌恶风险情绪也殃及美元
* 欧元兑美元和日圆一度触及11周低点
* 欧元区经济成长不及预期，通胀迟滞
路透纽约5月15日 - 美元周四跟随美国公债收益率下滑，而欧元兑美元和日圆则挫至11周低点。
欧元走软是因欧元区经济成长和通胀数据巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期。
美国指标10年期公债收益率跌穿2.50%，至10月来最低水准，因美国公布的4月工业生产降速为逾一年半最快，且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。
“公债收益率大跌，美元基本上是在对此作出反应，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
美股下挫也拖累美元。标普500指数 收低近1%。
指标10年期公债 收益率尾盘跌4个基点，报2.502%。
美元兑日圆 跌0.33%，报101.53日圆，盘中触及101.30日圆的两个月低点。
美元兑欧元回吐稍早升幅，盘中一度触涨至2月27日来最高。纽约尾盘，美元兑欧元 变动不大，报1.3715美元，已从上周触及的两年半低点1.3995美元回升。
欧元兑日圆在纽约尾盘保持跌势，挫0.34%，报139.19日圆，盘中创下139.02日圆的11周低点。
欧元兑瑞郎 升至六周高位，因市场臆测瑞士央行可能将欧元/瑞郎的底限上调至1.25瑞郎，甚至可能是1.30瑞郎，因预计欧洲央行放宽政策。瑞士央行没有置评。
欧盟统计局公布，欧元区首季经济成长初值仅为0.2%，分析师预计为0.4%。
路透周三引述消息人士称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
欧洲央行管委莫尔许周四表示，央行可能动用的工具包括对银行存款实施负利率等。(完)
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47