更新版 1-《全球汇市》美元跟随美国公债收益率下滑，欧元区经济数据拖累欧元

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
* 美国公债收益率重挫令美元回吐稍早升幅
* 美股大跌，厌恶风险情绪也殃及美元
* 欧元兑美元和日圆一度触及11周低点
* 欧元区经济成长不及预期，通胀迟滞 (新增文末表格)
路透纽约5月15日 - 美元周四跟随美国公债收益率下滑，而欧元兑美元和日圆则挫至11周低点。
欧元走软是因欧元区经济成长和通胀数据巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期。
美国指标10年期公债收益率跌穿2.50%，至10月来最低水准，因美国公布的4月工业生产降速为逾一年半最快，且衡量美国房屋建筑商信心的指数意外下降。这些报告盖过了强劲的地区制造业和初请失业金数据的影响。
“公债收益率大跌，美元基本上是在对此作出反应，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
美股下挫也拖累美元。标普500指数 收低近1%。
指标10年期公债 收益率尾盘跌4个基点，报2.502%。
美元兑日圆 跌0.33%，报101.53日圆，盘中触及101.30日圆的两个月低点。
美元兑欧元回吐稍早升幅，盘中一度触涨至2月27日来最高。纽约尾盘，美元兑欧元 变动不大，报1.3715美元，已从上周触及的两年半低点1.3995美元回升。
欧元兑日圆在纽约尾盘保持跌势，挫0.34%，报139.19日圆，盘中创下139.02日圆的11周低点。
欧元兑瑞郎 升至六周高位，因市场臆测瑞士央行可能将欧元/瑞郎的底限上调至1.25瑞郎，甚至可能是1.30瑞郎，因预计欧洲央行放宽政策。瑞士央行没有置评。
欧盟统计局公布，欧元区首季经济成长初值仅为0.2%，分析师预计为0.4%。
路透周三引述消息人士称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
欧洲央行管委莫尔许周四表示，央行可能动用的工具包括对银行存款实施负利率等。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3710 1.3714 -0.03 -0.25 1.3745
美元/日圆 101.56 101.87 -0.30 -3.55 105.30
欧元/日圆 139.26 139.69 -0.31 -3.71 144.63
美元/瑞郎 0.8910 0.8897 +0.15 -0.20 0.8928
英镑/美元 1.6787 1.6766 +0.13 +1.40 1.6556
美元/加元 1.0885 1.0887 -0.02 +2.50 1.0620
澳元/美元 0.9356 0.9373 -0.18 +4.97 0.8913
欧元/瑞郎 1.2211 1.2201 +0.08 -0.49 1.2271
欧元/英镑 0.8161 0.8178 -0.21 -1.64 0.8297
新西兰元/美元 0.8642 0.8667 -0.29 +5.31 0.8206
美元/挪威克朗 5.9493 5.9233 +0.44 -1.93 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1553 8.1226 +0.40 -2.20 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5713 6.5586 +0.19 +2.09 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.0097 8.9949 +0.16 +1.83 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%