《全球汇市》美元持稳，因公债收益率受楼市数据推动小幅攀升

* 美元兑日圆持于两个月低位之上

* 强劲的房屋开工数据阻止公债收益率进一步走低

* 欧元处于守势，因忧虑区内二线国家经济和押注欧洲央行降息

路透纽约5月16日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国指标公债收益率在触及六个月最低后小幅反弹，但如果公债收益率重拾跌势，美元可能再度走软。

美元兑日圆和欧元缩减稍早录得的温和跌幅，因美国房屋开工数据强于预期。

“公债收益率走低对美元不利，”Westpac Banking Corp的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“相对于目前的经济状况，美国公债收益率过低。”

近几周公布的经济数据令人鼓舞，但在这种情况下美元和美国公债收益率仍走低。周五公布的数据显示，美国4月房屋开工增长13.2%，年率为107万户，为去年11月以来最高。

公债价格攀升令预计债市最终将回落，美元将从目前水平反弹的分析师和交易商倍感受挫。

指标10年期公债价格 尾盘报2.518%，高于周四触及的六个月低位2.473%。10年期公债收益率本周可能累积下跌近11个基点。

美元兑日圆 报101.45日圆，高于周四触及的两个月低位101.31日圆，也高于200日移动均线切入位101.20日圆，分析师将其视为关键支撑位。

美元兑欧元 小涨，报1.3697美元，周四跌至2月底以来最低1.3648美元。本周上扬0.4%。

欧元兑日圆 回落0.2%，报138.96日圆，盘中触及三个月低位138.77日圆。

周四出炉的令人失望的欧元区成长数据促使市场预期，欧洲央行将在6月会议上推出进一步刺激举措，部分投资者押注欧元将在未来数周走低。

交易商还指出，希腊公债遭抛售，导致欧元区二线公债市场升势暂停，促使资金寻求避险。交易商称，如果欧元区二线公债跌势加速，可能损及欧元。

10年期希腊公债收益率 今日小涨2个基点，至3月底以来最高6.851%。

“欧洲债市大幅震荡，尤其是最近两天。我认为欧元从目前的水平反弹有难度，”Franulovich说。