更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因公债收益率受楼市数据推动小幅攀升

* 美元兑日圆持于两个月低位之上

* 强劲的房屋开工数据阻止公债收益率进一步走低

* 欧元处于守势，因忧虑区内二线国家经济和押注欧洲央行降息 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约5月16日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国指标公债收益率在触及六个月最低后小幅反弹，但如果公债收益率重拾跌势，美元可能再度走软。

美元兑日圆和欧元缩减稍早录得的温和跌幅，因美国房屋开工数据强于预期。

“公债收益率走低对美元不利，”Westpac Banking Corp的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“相对于目前的经济状况，美国公债收益率过低。”

近几周公布的经济数据令人鼓舞，但在这种情况下美元和美国公债收益率仍走低。周五公布的数据显示，美国4月房屋开工增长13.2%，年率为107万户，为去年11月以来最高。

公债价格攀升令预计债市最终将回落，美元将从目前水平反弹的分析师和交易商倍感受挫。

指标10年期公债收益率 尾盘报2.518%，高于周四触及的六个月低位2.473%。10年期公债收益率本周可能累积下跌近11个基点。

美元兑日圆 报101.45日圆，高于周四触及的两个月低位101.31日圆，也高于200日移动均线切入位101.20日圆，分析师将其视为关键支撑位。

美元兑欧元 小涨，报1.3697美元。欧元周四跌至2月底以来最低1.3648美元。美元本周上扬0.4%。

欧元兑日圆 回落0.2%，报138.96日圆，盘中触及三个月低位138.77日圆。

周四出炉的令人失望的欧元区成长数据促使市场预期，欧洲央行将在6月会议上推出进一步刺激举措，部分投资者押注欧元将在未来数周走低。

交易商还指出，希腊公债遭抛售，导致欧元区二线公债市场升势暂停，促使资金寻求避险。交易商称，如果欧元区二线公债跌势加速，可能损及欧元。

10年期希腊公债收益率 今日小涨2个基点，至3月底以来最高6.851%。

“欧洲债市大幅震荡，尤其是最近两天。我认为欧元从目前的水平反弹有难度，”Franulovich说。

一个月欧元/美元隐含波动率 本周从七年低位反弹，周五触及5.8%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3692 1.3710 -0.13 -0.39 1.3745

美元/日圆 101.49 101.56 -0.07 -3.62 105.30

欧元/日圆 138.96 139.26 -0.22 -3.92 144.63

美元/瑞郎 0.8924 0.8910 +0.16 -0.04 0.8928

英镑/美元 1.6813 1.6787 +0.15 +1.55 1.6556

美元/加元 1.0855 1.0885 -0.28 +2.21 1.0620

澳元/美元 0.9361 0.9356 +0.05 +5.03 0.8913

欧元/瑞郎 1.2222 1.2211 +0.09 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8140 0.8161 -0.26 -1.89 0.8297

新西兰元/美元 0.8621 0.8642 -0.24 +5.06 0.8206

美元/挪威克朗 5.9320 5.9493 -0.29 -2.21 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1256 8.1553 -0.36 -2.56 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5652 6.5713 -0.09 +2.00 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9868 9.0097 -0.25 +1.58 8.8474