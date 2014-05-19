《全球汇市》欧元兑美元小升，但欧元区宽松政策预期令上档受压

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
如果外部需求继续给日本处在萌芽阶段的经济复苏带来威胁，日本央行可能不得不在未来几个月内再度放松政策。
本周焦点还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月29-30日政策会议的会议记录，以及有关中国5月制造业的一项民间调查。
美元指数 报80.017，日内小幅下跌；上周则微升0.2%，上周四更一度触及六周高位80.338。
美元兑日圆 报101.44，下跌约0.1%，距离上周四所及两个月低位101.31不远。
大宗商品货币亦表现疲弱，澳元兑美元 小跌至0.9355，上周持平。交易员称，澳元目前仍在0.94美元处遭遇阻力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3704 1.3692 +0.09 -0.30 1.3745
美元/日圆 101.40 101.49 -0.09 -3.70 105.30
欧元/日圆 138.93 138.96 -0.02 -4.01 144.73
美元/瑞郎 0.8913 0.8924 -0.12 -0.17 0.8928
英镑/美元 1.6822 1.6813 +0.05 +1.61 1.6556
美元/加元 1.0860 1.0855 +0.05 +2.26 1.0620
澳元/美元 0.9350 0.9361 -0.12 +4.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8635 0.8621 +0.16 +5.23 0.8206
澳元/日圆 94.790 95.000 -0.22 +1.00 93.850
新西兰元/日圆 87.540 87.490 +0.06 +1.31 86.410
英镑/日圆 170.54 170.64 -0.06 -2.17 174.33
澳元/新西兰元 1.0821 1.0843 -0.20 -0.25 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/朱晓军/张若琪/许娜；审校 于春红/杜明霞/李婷仪)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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