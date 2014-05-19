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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 13:28 BJT

《全球汇市》欧元兑美元小升，但欧元区宽松政策预期令上档受压

如果外部需求继续给日本处在萌芽阶段的经济复苏带来威胁，日本央行可能不得不在未来几个月内再度放松政策。

本周焦点还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月29-30日政策会议的会议记录，以及有关中国5月制造业的一项民间调查。

美元指数 报80.017，日内小幅下跌；上周则微升0.2%，上周四更一度触及六周高位80.338。

美元兑日圆 报101.44，下跌约0.1%，距离上周四所及两个月低位101.31不远。

大宗商品货币亦表现疲弱，澳元兑美元 小跌至0.9355，上周持平。交易员称，澳元目前仍在0.94美元处遭遇阻力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3704 1.3692 +0.09 -0.30 1.3745

美元/日圆 101.40 101.49 -0.09 -3.70 105.30

欧元/日圆 138.93 138.96 -0.02 -4.01 144.73

美元/瑞郎 0.8913 0.8924 -0.12 -0.17 0.8928

英镑/美元 1.6822 1.6813 +0.05 +1.61 1.6556

美元/加元 1.0860 1.0855 +0.05 +2.26 1.0620

澳元/美元 0.9350 0.9361 -0.12 +4.90 0.8913

新西兰元/美元 0.8635 0.8621 +0.16 +5.23 0.8206

澳元/日圆 94.790 95.000 -0.22 +1.00 93.850

新西兰元/日圆 87.540 87.490 +0.06 +1.31 86.410

英镑/日圆 170.54 170.64 -0.06 -2.17 174.33

澳元/新西兰元 1.0821 1.0843 -0.20 -0.25 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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