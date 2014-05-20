《全球汇市》日圆持坚，日本央行立场及全球收益率走低构成支撑

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
指标美国10年期公债收益率(殖利率) 上周曾触及六个月低位2.473%，此后一直守在此位附近。
欧元兑日圆 周一亦跌至三个半月低位138.62，现报139.16。
欧元兑美元 走稳，报1.3712，过去几个交易日变动不大，但距上周四所及两个半月低位1.3648不远。
本周稍晚举行欧洲议会选举以前，欧元可能将承受更大压力。此次选举中，支持反撙节、对欧元持怀疑论的党派可能将增加。
意大利和西班牙公债收益率周一双双上扬，因投资者担心欧元怀疑论者的崛起可能将阻碍改革，从而锁定近期公债价格上涨带来的获利。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3711 1.3707 +0.03 -0.25 1.3745
美元/日圆 101.42 101.49 -0.07 -3.68 105.30
欧元/日圆 139.06 139.11 -0.04 -3.92 144.73
美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -0.10 0.8928
英镑/美元 1.6813 1.6811 +0.01 +1.55 1.6556
美元/加元 1.0874 1.0874 +0.00 +2.39 1.0620
澳元/美元 0.9317 0.9330 -0.14 +4.53 0.8913
新西兰元/美元 0.8618 0.8627 -0.10 +5.02 0.8206
澳元/日圆 94.470 94.660 -0.20 +0.66 93.850
新西兰元/日圆 87.410 87.560 -0.17 +1.16 86.410
英镑/日圆 170.52 170.61 -0.05 -2.19 174.33
澳元/新西兰元 1.0801 1.0808 -0.06 -0.43 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/李爽/戴素萍/许娜；审校 孙茉莉/龚芳)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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