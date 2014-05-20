《全球汇市》日圆持坚，日本央行立场及全球收益率走低构成支撑

指标美国10年期公债收益率(殖利率) 上周曾触及六个月低位2.473%，此后一直守在此位附近。

欧元兑日圆 周一亦跌至三个半月低位138.62，现报139.16。

欧元兑美元 走稳，报1.3712，过去几个交易日变动不大，但距上周四所及两个半月低位1.3648不远。

意大利和西班牙公债收益率周一双双上扬，因投资者担心欧元怀疑论者的崛起可能将阻碍改革，从而锁定近期公债价格上涨带来的获利。