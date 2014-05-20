《全球汇市》澳元兑美元走低，关注欧洲央行官员讲话

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
本周稍晚举行欧洲议会选举以前，欧元可能将承受更大压力。此次选举中，支持反撙节、对欧元持怀疑论党派得到的赞成票可能将增加。
意大利和西班牙公债收益率周一双双上扬，因投资者担心欧元怀疑论者的崛起可能将阻碍改革，从而锁定近期公债价格上涨带来的获利。收益率周二略微下滑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3694 1.3707 -0.09 -0.37 1.3745
美元/日圆 101.39 101.49 -0.10 -3.71 105.30
欧元/日圆 138.87 139.15 -0.20 -3.98 144.63
美元/瑞郎 0.8933 0.8921 +0.13 +0.06 0.8928
英镑/美元 1.6818 1.6811 +0.04 +1.58 1.6556
美元/加元 1.0877 1.0874 +0.03 +2.42 1.0620
澳元/美元 0.9274 0.9330 -0.60 +4.05 0.8913
新西兰元/美元 0.8580 0.8627 -0.54 +4.56 0.8206
欧元/瑞郎 1.2234 1.2231 +0.02 -0.30 1.2271
欧元/英镑 0.8142 0.8153 -0.13 -1.87 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0442 9.0315 +0.14 +2.22 8.8474
美元/挪威克朗 5.9310 5.9281 +0.05 -2.23 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/于春红/王翔琼/张若琪/杜明霞；审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)