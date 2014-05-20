更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆跟随美国公债收益率跌势，澳元走软

(新增文末汇率收盘表格)

* 美元/日圆续跌，关注日本央行

* 欧洲央行放宽政策预期及选举前的不安情绪殃及欧元

* 澳元受央行官员讲话及铁矿石价格下挫拖累

路透纽约5月20日 - 美元兑日圆周二连跌第五个交易日，受美国公债收益率持续下挫打压，分析师表示，这反映出全球经济成长前景的不确定性。

如果日本央行周三不扩大购买资产计划，美元兑日圆可能进一步走软。市场普遍预计日本央行在周三结束为期两日的政策会议后将维持政策不变，但市场将聚焦日本央行总裁黑田东彦的记者会。

“黑田东彦可能继续强调日本经济前景改善，看来似乎日本央行将维持目前的货币政策到下半年了，”汇市经纪商FXCM旗下的DailyFX现汇分析师David Song表示。

澳元兑美元跌至两周低点，因澳洲最大的出口商品铁矿石价格下滑，不利澳元。

但美元兑澳元上涨未能提振美元兑日圆，美元兑日圆连跌第五日，因美国公债收益率在过去六个交易日中有四日下滑。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.2%，报101.29日圆，连续第二日在关键技术位-200日移动均线切入位下方交投。

“美元/日圆和美国公债收益率间极强的关联性，仍是推动美元/日圆走势的主要诱因，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“导致这种现象的部分原因是对全球经济体质的担忧重燃。”

投资人对美国楼市表示了担忧，这可能拖累全球最大经济体的经济成长。他们还担心中国经济成长前景。

周二尾盘，澳元兑美元 下挫0.8%，报0.9254美元，盘中跌至0.9251美元的5月5日来最低。

澳元先前已从1月底触及的低位强力反弹，但外界对中国经济成长速度的担忧，持续广泛打压澳元前景，澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周二表示，随着主要依赖外资的矿业投资荣景减退，流入澳洲的资本可能放缓，这或将导致澳元汇率进一步下跌。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3698美元。

在可能造成区内动荡的欧洲议会选举本周举行前，欧元可能面临更多阻力。

投资人主要担心的是，如果反撙节和持欧洲统一怀疑论的政党在选举中取得不错战绩，那么一些国家的执政联盟或许会为了重新赢得广泛支持而在政策上改弦更张，从而再度引发对于债务和预算赤字的担忧。

对欧洲央行很快将放宽货币政策的预期也令欧元后市蒙尘。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3702 1.3707 -0.04 -0.31 1.3745

美元/日圆 101.31 101.49 -0.18 -3.79 105.30

欧元/日圆 138.78 139.15 -0.27 -4.04 144.63

美元/瑞郎 0.8921 0.8921 +0.00 -0.08 0.8928

英镑/美元 1.6837 1.6811 +0.15 +1.70 1.6556

美元/加元 1.0906 1.0874 +0.29 +2.69 1.0620

澳元/美元 0.9241 0.9330 -0.95 +3.68 0.8913

欧元/瑞郎 1.2219 1.2231 -0.10 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8137 0.8153 -0.20 -1.93 0.8297

新西兰元/美元 0.8572 0.8627 -0.64 +4.46 0.8206

美元/挪威克朗 5.9504 5.9281 +0.38 -1.91 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1539 8.1290 +0.31 -2.22 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5860 6.5877 -0.03 +2.32 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0265 9.0315 -0.06 +2.02 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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