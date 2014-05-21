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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:43 BJT

《全球汇市》美元继续承压，市场等待日本央行总裁记者会提供指引

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3702 1.3702 +0.00 -0.31 1.3745

美元/日圆 101.17 101.31 -0.14 -3.92 105.30

欧元/日圆 138.64 138.81 -0.12 -4.21 144.73

美元/瑞郎 0.8914 0.8921 -0.08 -0.16 0.8928

英镑/美元 1.6836 1.6837 -0.01 +1.69 1.6556

美元/加元 1.0907 1.0906 +0.01 +2.70 1.0620

澳元/美元 0.9234 0.9241 -0.08 +3.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8558 0.8572 -0.16 +4.29 0.8206

澳元/日圆 93.440 93.620 -0.19 -0.44 93.850

新西兰元/日圆 86.600 86.840 -0.28 +0.22 86.410

英镑/日圆 170.35 170.59 -0.14 -2.28 174.33

澳元/新西兰元 1.0782 1.0777 +0.05 -0.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/李爽/艾茂林/戴素萍/李春喜; 审校 龚芳/张若琪/王兴亚/王翔琼)
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