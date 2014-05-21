《全球汇市》美元兑欧元和日圆攀升，因美联储会议记录显示退出计划完整

* 美联储会议记录显示退出计划完整

* 日本央行总裁黑田东彦讲话推高日圆

* 欧洲选举前欧元回落

* 英国央行会议记录及英国数据公布后，英镑升至五年半高位

路透纽约5月21日 - 美元兑欧元和日圆周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示美联储将继续缩减刺激计划，而市场预计欧洲央行将进一步放宽欧元区的货币政策。

美元兑日圆上涨，为六个交易日内首见，而美元兑欧元则连升第二日。

美联储会议记录显示其缩减刺激措施的计划保持完整，尽管部分与会委员称目前确认是否美国经济恢复到持续的高于趋势的成长尚为时过早。

“基准情景假设是经济仍在缓慢，稳定的改善，没有通胀风险，美联储将继续缩减刺激措施，”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

他表示，尽管他认为美联储的会议记录对通胀态度温和，但美元兑日圆在会议记录后上涨，可能同美国10年期公债收益率上升有关。

“不管是什么导致美元兑日圆上涨，会议记录中没有足够信息可以支持美元升至101.60日圆。”

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.1%，报101.45日圆，稍早一度跌至100.80日圆的逾三个月最低，因日本央行总裁黑田东彦发表对经济的乐观讲话，讲话中并未暗示近期可能进一步放松货币政策。

黑田并未提到任何更进一步的宽松。他说去年推出的量化宽松计划仍在发挥作用，且已带来预期中的效果。

选择权市场，一个月美元/日圆隐含波动性指数 升至三周最高，凸显市场预期美元/日圆在未来几周内将出现新的交投区间。

另外，欧元兑美元 跌至三个半月低点1.3636美元，纽约尾盘报1.3676美元，跌0.2%。

“自欧洲央行上次会议后，对其将在6月进一步放宽政策的预期升温，”Tempus Consulting市场部董事John Doyle表示，“欧洲选举也是造成欧元走软的一个因素。”

在本周稍晚进行的欧洲议会选举上，反撙节措施、对欧洲统一持怀疑态度的党派获得的选票预计会增加。