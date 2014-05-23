《全球汇市》德国企业信心数据拖累欧元跌至三个月低位，美元走强

* 欧元走低，因德国IFO信心数据不及预期

* 标普上调西班牙信贷评级限制欧元跌幅

* 美元持稳，尽管公债收益率走低

* 英国和美国金融市场下周一因假休市

路透纽约5月23日 - 欧元兑美元周五跌至三个月低位，兑英镑触及17个月最低，因德国企业信心数据令人失望，支撑欧洲央行将在下月降息的观点。

市场担忧周日进行的欧盟选举结果可能导致欧元区部分国家的执政联盟被动摇，这也重压欧元。

德国领先指标5月IFO企业景气判断指数降至110.4，为年内低点，且低于预估。

“这令欧元承压。数据巩固了欧洲央行将提前而非推迟放松政策，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。

欧元兑美元 盘中跌至三个月低位1.3614美元，且跌穿200日移动均线切入位1.3636美元，后反弹至1.3631美元。 欧元兑日圆 持平在138.92日圆，抹去温和跌幅，且持于周三触及的三个半月低位之上。

欧元兑英镑 盘中跌至17个月低位0.80815英镑，后反弹至0.8100英镑。

周末来临前，成交量萎缩的速度快于平常。下周一，英国金融市场将因银行假期休市，美国金融市场将因阵亡将士纪念日假期休市。

交易商称，投资者还在欧盟选举结果在周日2100 GMT公布前缩减欧元头寸。如果一些边缘政党在选举中获得强劲支持，将凸显意大利和希腊等国的反欧洲统一和反撙节情绪，这些国家刚刚才重新赢得投资者的信心。

“部分市场人士担忧，一些极端主义政党会再度获得支持，”德意志银行G19汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。

欧元区二线国家已经在管理其庞大债负方面取得进展。今日稍早，标普上调西班牙信用评级一个级距，至BBB，扶助遏制欧元跌势，并引发欧元区二线公债价格大涨。

**美元持稳**

欧元小幅走低提振美元指数 触及六周最高80.443，后回落至80.364。

美元兑日圆 上扬0.2%，报101.93日圆，从两天前触及的三个半月低位100.805 反弹。