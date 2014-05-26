《全球汇市》欧元在三个月新低附近，市场等待ECB总裁德拉吉讲话

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
由于欧元处于颓势，美元指数 持于周五创下的六周高点80.443附近。
澳元兑美元 变动不大，报0.9237；最近澳元由0.94美元下跌后在0.92美元上方一点形成一个底部。
市场似乎已经意识到，在可预见的未来，澳洲央行将维持利率在纪录低点2.5%不变。
美元兑日圆 盘中稍早创下一周半新高102.05日圆，最新报101.92，小幅上涨。
日本央行周一公布的4月30日政策会议记录显示，央行审议委员佐藤健裕建议调整评估，以体现物价面临的风险在一定程度上偏向下行。这突显出有委员对日本能否在一年后彻底摆脱通缩持怀疑态度。
周六，日本央行总裁黑田东彦重申其看法，即日本正在实现2%物价目标的路上稳步前进。
他表示，若央行需要进一步放宽货币政策来消除物价目标的潜在威胁，其仍有政策选项可用。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3622 1.3633 -0.08 -0.89 1.3745
美元/日圆 101.92 101.96 -0.04 -3.21 105.30
欧元/日圆 138.85 139.00 -0.11 -4.06 144.73
美元/瑞郎 0.8962 0.8959 +0.03 +0.38 0.8928
英镑/美元 1.6840 1.6830 +0.06 +1.72 1.6556
美元/加元 1.0861 1.0861 +0.00 +2.27 1.0620
澳元/美元 0.9236 0.9226 +0.11 +3.62 0.8913
新西兰元/美元 0.8535 0.8539 -0.05 +4.01 0.8206
澳元/日圆 94.140 94.070 +0.07 +0.31 93.850
新西兰元/日圆 86.990 87.060 -0.08 +0.67 86.410
英镑/日圆 171.63 171.64 -0.01 -1.55 174.33
澳元/新西兰元 1.0814 1.0798 +0.15 -0.31 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/朱晓军/张若琪/李春喜; 审校 张涛/于春红/李爽/张明钧)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00