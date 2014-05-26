《全球汇市》欧元在三个月新低附近，市场等待ECB总裁德拉吉讲话

由于欧元处于颓势，美元指数 持于周五创下的六周高点80.443附近。

澳元兑美元 变动不大，报0.9237；最近澳元由0.94美元下跌后在0.92美元上方一点形成一个底部。

市场似乎已经意识到，在可预见的未来，澳洲央行将维持利率在纪录低点2.5%不变。

美元兑日圆 盘中稍早创下一周半新高102.05日圆，最新报101.92，小幅上涨。

日本央行周一公布的4月30日政策会议记录显示，央行审议委员佐藤健裕建议调整评估，以体现物价面临的风险在一定程度上偏向下行。这突显出有委员对日本能否在一年后彻底摆脱通缩持怀疑态度。

周六，日本央行总裁黑田东彦重申其看法，即日本正在实现2%物价目标的路上稳步前进。

他表示，若央行需要进一步放宽货币政策来消除物价目标的潜在威胁，其仍有政策选项可用。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3622 1.3633 -0.08 -0.89 1.3745

美元/日圆 101.92 101.96 -0.04 -3.21 105.30

欧元/日圆 138.85 139.00 -0.11 -4.06 144.73

美元/瑞郎 0.8962 0.8959 +0.03 +0.38 0.8928

英镑/美元 1.6840 1.6830 +0.06 +1.72 1.6556

美元/加元 1.0861 1.0861 +0.00 +2.27 1.0620

澳元/美元 0.9236 0.9226 +0.11 +3.62 0.8913

新西兰元/美元 0.8535 0.8539 -0.05 +4.01 0.8206

澳元/日圆 94.140 94.070 +0.07 +0.31 93.850

新西兰元/日圆 86.990 87.060 -0.08 +0.67 86.410

英镑/日圆 171.63 171.64 -0.01 -1.55 174.33

澳元/新西兰元 1.0814 1.0798 +0.15 -0.31 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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