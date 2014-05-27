《全球汇市》美国公布强劲经济数据后欧元兑美元小跌

* 美元兑欧元上涨

* 美国楼市和耐久财订单报告鼓舞美元多头

* 德拉吉讲话巩固了对欧洲央行下周放宽政策的预期

路透纽约5月27日 - 欧元兑美元和日圆周二小跌，此前美国公布的经济数据意外强劲，且欧洲央行下周可能放宽货币政策的不确定性持续。

欧元兑美元稳步下滑，美国和英国投资人从长周末返场，受到强于预期的美国耐久财数据鼓舞。

标普/CASE-SHILLER公布的房价指数报告显示，美国房价上升，但潜在力道被视为有好有坏，因按年增幅放缓。

欧洲央行总裁德拉吉在葡萄牙表示，该行意识到了物价维持过低过久的风险，但该行有将通胀带回到2%目标的工具。

“我们认为欧洲央行在6月会议上会采取某种行动，如果通胀预期被下修，看来这很有可能。但他们还没有给出会采取何种行动的暗示，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

欧元区将在6月3日发布5月通胀数据初值，路透访查的分析师预估为按年增长0.7%。欧洲央行将在6月5日举行货币政策会议。

纽约尾盘，欧元兑美元 微跌0.08%，报1.3634美元，盘中一度触及三个月新低1.3613美元。法国巴黎银行分析师认为在近期遭抛售后欧元目前价格较低，合理值应在1.3790美元。

欧元兑日圆 微跌0.02%，报139.05日圆。

美元指数 在平盘上下游走，尾盘微跌0.05%。

“看来对美元的买盘更好，除了商业兴趣外，真的没有太多其他的。也快到月底了，美国企业有一些买盘，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。

“对欧洲央行而言，我认为不到10个基点的下调幅度都会令人失望。总的来说，我不看好欧元，”Newman称。(完)