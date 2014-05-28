《全球汇市》欧元兑美元跌至1.36美元之下，美元兑英镑走强

* 欧元兑美元走软，因交易商关注欧洲央行的政策调整

* 英镑和欧元跌至备受关注的水准之下

* 分析师称，美元可能继续上行

路透纽约5月28日 - 美元周三走强，延续上周开始的涨势，因欧元和英镑跌至近期低位之下，这可能暗示美元后市将进一步攀升。

周二公布的乐观楼市数据提振美元指数 触及八周新高80.581。纽约汇市尾盘报80.566，日内上扬0.27%。

在近几周上探1.40美元后，欧元兑美元 下跌0.3%，报1.3593美元，低于重要心理位1.36美元。欧元兑日圆也走低。

英镑也走软，兑美元盘中触及1.6699美元的低位，略低于1.67美元，且低于近期底部，部分分析师称，这可能暗示英镑后市将进一步走低。英镑兑美元 尾盘回落0.6%，报1.6708美元。

近几日，经济数据略微欠佳，以及有迹象显示英国的长期现状可能面临政治威胁这两个因素重创英镑。在过去六个月间，英镑兑美元累计攀升2.12%。

“今日的多数交易变动不大，但欧元和英镑的波幅很大，”Scotia Capital的汇市策略师Camilla Sutton表示，“现在我们可能看到了年初人人预见的美元涨势。”

日圆兑美元 下跌0.15%。

Sutton表示，全球投资者周三聚焦在债市，指标美国10年期公债收益率 下降至11个月低位2.434%。美国30年期公债收益率 触及近一年低位。

投资者买入长债，因欧债收益率也下跌，且美联储缩减购债预料将使许多债券基本经理追踪的指数存续延长。

“目前市场青睐美元，即使美债收益率下降。如果收益率像我认为的那样开始攀升，那么美元可能上涨，”NAB汇市交易员Graham Davidson说。

英镑周三早盘跌穿关键技术支撑位，且或是可能进一步下跌，FXDD汇市分析师Greg Michalowski说。

“英镑在日线图上跌穿了1.6770美元水平，我对此十分关注，”Michalowski表示。(完)

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