《全球汇市》美元走软，交易商关注下周欧洲央行政策会议

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 在央行会议前交易商表现谨慎
* 欧元和日圆在清淡交投中上涨
* 澳元先升后回落
路透纽约5月30日 - 美元兑其他主要货币周五从近期高位回落，收盘下滑，因交易商为下周欧洲央行和其他货币政策制定机构可能影响市场的会议作准备。
美元指数 纽约尾盘跌0.18%，报80.353。本周稍早，美元指数一度触及4月初来最高。
ING Capital Markets外汇交易部门董事Lane Newman表示，今日成交清淡，因汇市交易商在月底整理账面。
欧元兑美元在5月大跌1.65%，今日上涨0.26%，报1.3637美元，盘中低点报1.3599美元。
“在央行会议事件风险前，市场气氛谨慎。今日是5月的最后一个交易日，市场波动也不大，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。
汇市等全球市场的关注点目前紧盯下周欧洲央行的货币政策会议，预计将进一步放宽政策。
现在许多人对于日本央行夏季放宽政策的预期有所动摇，这支撑日圆兑欧元升至约四个月高点。欧元兑日圆 纽约尾盘报138.76日圆，升0.23%。
相似的是，尽管美元本周上涨，美国公债收益率(殖利率)持续下跌，交易商称，市场有传言指出，有基金大量对期权押注，预期未来一个月日圆兑美元将升至最高98日圆。
周五，美元兑日圆 报101.75日圆，跌0.04%。
欧元近期的走势，使市场对无论欧洲央行下周采取何种行动，欧元都将进一步走低的看法出现分歧。
下周，澳洲、加拿大和英国央行也将举行货币政策会议，美国也将在6月6日公布有时会影响市场的月度就业数据。
本周升势最大的主要货币之一澳元兑美元周五一度上探约0.9320美元的阻力位，纽约尾盘报0.9302美元，跌0.05%。(完)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12