重温稿-《全球汇市》美元走软，交易商关注下周欧洲央行政策会议

* 在央行会议前交易商表现谨慎

* 欧元和日圆在清淡交投中上涨

* 澳元先升后回落

路透纽约5月30日 - 美元兑其他主要货币周五从近期高位回落，收盘下滑，因交易商为下周欧洲央行和其他货币政策制定机构可能影响市场的会议作准备。

美元指数 纽约尾盘跌0.18%，报80.353。本周稍早，美元指数一度触及4月初来最高。

ING Capital Markets外汇交易部门董事Lane Newman表示，今日成交清淡，因汇市交易商在月底整理账面。

欧元兑美元在5月大跌1.65%，今日上涨0.26%，报1.3637美元，盘中低点报1.3599美元。

“在央行会议事件风险前，市场气氛谨慎。今日是5月的最后一个交易日，市场波动也不大，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

汇市等全球市场的关注点目前紧盯下周欧洲央行的货币政策会议，预计将进一步放宽政策。

现在许多人对于日本央行夏季放宽政策的预期有所动摇，这支撑日圆兑欧元升至约四个月高点。欧元兑日圆 纽约尾盘报138.76日圆，升0.23%。

相似的是，尽管美元本周上涨，美国公债收益率(殖利率)持续下跌，交易商称，市场有传言指出，有基金大量对期权押注，预期未来一个月日圆兑美元将升至最高98日圆。

周五，美元兑日圆 报101.75日圆，跌0.04%。

欧元近期的走势，使市场对无论欧洲央行下周采取何种行动，欧元都将进一步走低的看法出现分歧。

下周，澳洲、加拿大和英国央行也将举行货币政策会议，美国也将在6月6日公布有时会影响市场的月度就业数据。

本周升势最大的主要货币之一澳元兑美元周五一度上探约0.9320美元的阻力位，纽约尾盘报0.9302美元，跌0.05%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3630 1.3601 +0.21 -0.84 1.3745

美元/日圆 101.78 101.79 -0.01 -3.34 105.30

欧元/日圆 138.73 138.44 +0.21 -4.08 144.63

美元/瑞郎 0.8949 0.8976 -0.30 +0.24 0.8928

英镑/美元 1.6750 1.6715 +0.21 +1.17 1.6556

美元/加元 1.0841 1.0834 +0.06 +2.08 1.0620

澳元/美元 0.9309 0.9307 +0.02 +4.44 0.8913

欧元/瑞郎 1.2202 1.2212 -0.08 -0.56 1.2271

欧元/英镑 0.8137 0.8135 +0.02 -1.93 0.8297

新西兰元/美元 0.8497 0.8484 +0.15 +3.55 0.8206

美元/挪威克朗 5.9689 5.9638 +0.09 -1.61 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1427 8.1141 +0.35 -2.35 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6875 6.6451 +0.64 +3.90 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1182 9.0382 +0.89 +3.06 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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