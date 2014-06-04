《全球汇市》欧元下滑但守在四个月低点上方，市场聚焦欧洲央行决议

日经指数本周已升破15,000点大关，此前自5月所及略低于14,000点的近期低位反弹。

日本股市上扬可以被视作利空日圆，因为股市持续走高将提振日本投资者的冒险意愿，刺激他们中期内对海外资产的兴趣。

澳元在澳洲国内生产总值(GDP)数据公布后最初走升。数据显示，澳洲第一季经济增长为两年来最快，出口增幅为1999年以来最高。

澳元兑美元 最新持稳在0.9266，此前高见0.9299。

“我不认为澳元将走低，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino称，并补充道澳元似乎也从欧元近期疲态中受益。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3611 1.3627 -0.12 -0.97 1.3745

美元/日圆 102.67 102.48 +0.19 -2.50 105.30

欧元/日圆 139.74 139.65 +0.06 -3.45 144.73

美元/瑞郎 0.8978 0.8960 +0.20 +0.56 0.8928

英镑/美元 1.6721 1.6749 -0.17 +1.00 1.6556

美元/加元 1.0929 1.0905 +0.22 +2.91 1.0620

澳元/美元 0.9265 0.9261 +0.04 +3.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8414 0.8429 -0.18 +2.53 0.8206

澳元/日圆 95.140 94.910 +0.24 +1.37 93.850

新西兰元/日圆 86.380 86.400 -0.02 -0.03 86.410

英镑/日圆 171.70 171.68 +0.01 -1.51 174.33

澳元/新西兰元 1.1007 1.0983 +0.22 +1.47 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价