《全球汇市》公债收益率攀升推高美元，欧洲央行会议前的不安情绪打压欧元

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
* 美元本周因公债收益率攀升而受益
* 欧洲央行周四公布利率决定前市场感到不安
* 欧元兑美元回落0.2%
路透纽约6月4日 - 美元周三上扬，受助于美国公债收益率攀升，以及投资者对欧洲央行周四推出的刺激举措可能给市场造成的影响感到不安。
过去一个月，欧元在非常接近1.40美元的水平交投，后欧洲央行官员在讲话中普遍预计，央行将在周四的会议上降息，或可能推出其他放宽货币政策的举措，以打压欧元升势，他们的讲话拖累欧元走低。
周三，欧元兑美元 尾盘回落0.20%，报1.3603美元，稍早跌至1.36美元之下。
“市场对央行降息的幅度存有很多疑问，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示，“很显然，欧元区利率在上升前会先走低。这有利于美元兑其他货币的表现。”
美元兑日圆 尾盘上扬0.25%，报102.73日圆，日高为102.79日圆，接近5月5日触及的高位。
美元指数 尾盘上扬0.14%，报80.668，日高为80.677。
TD Securities的汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示，在美国ADP民间就业数据公布后，美元兑欧元和其他货币缩减早盘的涨幅。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，为1月以来最小增幅。4月增加的就业人数从22万人下修至21.5万人。 分析师预估，周五公布的政府就业报告将显示，5月就业岗位增加21万。
美国较长期公债收益率过去一周上扬20个基点，且对利率变动最为敏感的两年期德债与可比美国公债收益率差距离2007年中来的最高位仅一步之遥。
指标10年期公债价格 下跌4/32，收益率报2.6076%。
美国首季经济表现令人失望，使美元并未像银行和投资机构年初预期的那样大涨。
但欧洲央行将放宽政策的预期巩固了美元走强，美国公债投资回报将攀升，欧元区公债投资回报将回落这一基本情景。
英镑兑美元 持平在1.6750美元。(完)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三