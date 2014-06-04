更新版 1-《全球汇市》公债收益率攀升推高美元，欧洲央行会议前的不安情绪打压欧元

* 美元本周因公债收益率攀升而受益

* 欧洲央行周四公布利率决定前市场感到不安

* 欧元兑美元回落0.2% (新增文末收盘汇率表格)

路透纽约6月4日 - 美元周三上扬，受助于美国公债收益率攀升，以及投资者对欧洲央行周四推出的刺激举措可能给市场造成的影响感到不安。

过去一个月，欧元在非常接近1.40美元的水平交投；而后欧洲央行官员在讲话中普遍预计，央行将在周四的会议上降息，或可能推出其他放宽货币政策的举措，以打压欧元升势，他们的讲话拖累欧元走低。

周三，欧元兑美元 尾盘回落0.20%，报1.3603美元，稍早跌至1.36美元之下。

“市场对央行降息的幅度存有很多疑问，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示，“很显然，欧元区利率在上升前会先走低。这有利于美元兑其他货币的表现。”

美元兑日圆 尾盘上扬0.25%，报102.73日圆，日高为102.79日圆，接近5月5日触及的高位。

美元指数 尾盘上扬0.14%，报80.668，日高为80.677。

道明证券(TD Securities)的汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示，在美国ADP民间就业数据公布后，美元兑欧元和其他货币缩减早盘的涨幅。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，为1月以来最小增幅。4月增加的就业人数从22万人下修至21.5万人。 分析师预估，周五公布的政府就业报告将显示，5月就业岗位增加21万。

美国较长期公债收益率过去一周上扬20个基点，且对利率变动最为敏感的两年期德债与可比美国公债收益率差距离2007年中来的最高位仅一步之遥。

指标10年期公债价格 下跌4/32，收益率报2.6076%。

美国首季经济表现令人失望，使美元并未像银行和投资机构年初预期的那样大涨。

但欧洲央行将放宽政策的预期巩固了美元走强，美国公债投资回报将攀升，欧元区公债投资回报将回落这一基本情景。

英镑兑美元 持平在1.6750美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3598 1.3627 -0.21 -1.07 1.3745

美元/日圆 102.73 102.48 +0.24 -2.44 105.30

欧元/日圆 139.70 139.66 +0.03 -3.41 144.63

美元/瑞郎 0.8971 0.8960 +0.12 +0.48 0.8928

英镑/美元 1.6735 1.6749 -0.08 +1.08 1.6556

美元/加元 1.0938 1.0905 +0.30 +2.99 1.0620

澳元/美元 0.9275 0.9261 +0.15 +4.06 0.8913

欧元/瑞郎 1.2201 1.2214 -0.11 -0.57 1.2271

欧元/英镑 0.8122 0.8136 -0.17 -2.11 0.8297

新西兰元/美元 0.8421 0.8429 -0.09 +2.62 0.8206

美元/挪威克朗 6.0036 6.0009 +0.04 -1.03 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1637 8.1768 -0.16 -2.10 8.3387

美元/瑞典克朗 6.6406 6.6770 -0.55 +3.17 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0310 9.1034 -0.80 +2.08 8.8474