《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前接近四个月低点，日圆稍事喘息

与此同时，日圆在过去几个交易日下跌后似乎开始企稳。美元兑日圆 下跌0.2%至约102.57，较周三所及一个月高位102.80小跌。
美元兑日圆过去几日受到提振，因指标美国10年期公债收益率(殖利率) 自上周所及11个月低位回升，帮助提振了美元吸引力。
本周有消息称，日本第一生命保险 已同意以57亿美元收购美国同业Protective Life ，为日本保险商进行的最大一笔收购。这也吸引了投资者的注意。
一家日系银行的交易员称，部分交易商可能已买入美元，因预计该交易将给美元带来上涨压力；若真是这样他们现在可能正在寻求锁定获利。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3597 1.3598 -0.01 -1.08 1.3745
美元/日圆 102.52 102.73 -0.20 -2.64 105.30
欧元/日圆 139.41 139.69 -0.20 -3.68 144.73
美元/瑞郎 0.8971 0.8971 +0.00 +0.48 0.8928
英镑/美元 1.6745 1.6735 +0.06 +1.14 1.6556
美元/加元 1.0951 1.0938 +0.12 +3.12 1.0620
澳元/美元 0.9282 0.9275 +0.08 +4.14 0.8913
新西兰元/美元 0.8436 0.8421 +0.18 +2.80 0.8206
澳元/日圆 95.160 95.280 -0.13 +1.40 93.850
新西兰元/日圆 86.490 86.490 +0.00 +0.09 86.410
英镑/日圆 171.67 171.95 -0.16 -1.53 174.33
澳元/新西兰元 1.1000 1.1008 -0.07 +1.40 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 艾茂林/洪曦/李婷仪/许娜；审校 孙茉莉/龚芳/高琦)