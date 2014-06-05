更新版 1-《全球汇市》欧洲央行多管齐下应对低通胀，欧元跌至四个月低点后反弹

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 欧元兑美元从欧洲央行降息后触及的四个月低点反弹
* 欧洲央行首次使用负利率来刺激放贷
* 美国周五公布就业报告，预计不会影响美联储政策
* 新西兰元兑美元大涨1% (新增文末收盘汇率表格)
路透纽约6月5日 - 欧元兑美元周四从四个月低点反弹，摆脱欧洲央行降息决定及宣布一系列放宽货币政策措施以抑制通胀下滑趋势的影响。
欧洲央行将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。
欧洲央行宣布政策决定前，欧元在窄幅区间内交投，明日美国将公布非农就业报告，预计将显示就业增长放缓，但不太可能影响美联储调整宽松货币政策的进程。
欧洲央行总裁德拉吉没有宣布大规模购买资产计划，即所谓的量化宽松政策，但表示将在必要时进一步采取行动。
欧洲央行发布的内部最新预估显示，今年通胀仅为0.7%，明年为1.1%，2016年为1.4%，预估被下修，进一步远离央行设定的接近2%的目标。
“我认为这凸显通胀趋势严重偏向于下行，且低于市场预期，所以我认为令人担心的一点是欧洲央行的行动已经太晚，以及是否会遵守承诺，”Scotia Capital汇市策略师Camilla Sutton表示。
根据汤森路透数据，欧洲央行政策声明发布后欧元 大跌，触及1.3504美元的四个月新低。不过之后欧元稳扎稳打，止跌反弹，纽约尾盘报1.3658美元，当日升0.44%。
但一位分析师表示，欧元中期前景仍疲弱。
“欧洲央行进一步放宽政策和美联储减少宽松政策形成对比，给我们预期欧元走软提供了依据，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示。
欧元兑日圆 也出现反弹，纽约尾盘升0.09%，报139.82日圆。
欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。
美元指数 在盘中触及四个月高位81.020后回吐涨幅，尾盘跌0.38%，报80.359。
美元兑日圆 跌0.39%，报102.33日圆，从周三触及的102.80日圆一个月高位回落，但守住了100日移动均线切入位102.32日圆。
美国公债收益率下滑打压美元兑所谓的商品货币和新兴市场货币的走势。新西兰元兑美元大涨逾1%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3658 1.3598 +0.44 -0.63 1.3745
美元/日圆 102.38 102.73 -0.34 -2.77 105.30
欧元/日圆 139.89 139.70 +0.14 -3.28 144.63
美元/瑞郎 0.8912 0.8971 -0.66 -0.18 0.8928
英镑/美元 1.6820 1.6735 +0.51 +1.59 1.6556
美元/加元 1.0923 1.0938 -0.14 +2.85 1.0620
澳元/美元 0.9339 0.9275 +0.69 +4.78 0.8913
欧元/瑞郎 1.2174 1.2201 -0.22 -0.79 1.2271
欧元/英镑 0.8120 0.8122 -0.02 -2.13 0.8297
新西兰元/美元 0.8498 0.8421 +0.91 +3.56 0.8206
美元/挪威克朗 5.9818 6.0036 -0.36 -1.39 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1702 8.1637 +0.08 -2.02 8.3387
美元/瑞典克朗 6.6603 6.6406 +0.30 +3.47 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1012 9.0310 +0.78 +2.87 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申