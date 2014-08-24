重温稿-《全球汇市》美元指数升至逾11个月高位，叶伦观点较预期更均衡

* 美联储主席叶伦在杰克森霍尔的讲话较预期更为均衡

* 美元兑日圆升至四个半月高位，欧元兑美元跌至11个月低点

* 欧洲央行总裁德拉吉重申央行准备进一步采取行动

路透纽约8月22日 - 美元兑一篮子主要货币周五升至逾11个月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济和货币政策的看法较预期更为均衡。

政策“鸽派”叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会上指出，就业市场仍有闲置，但表示，就业市场加快复苏会令美联储升息的时机提前。

叶伦讲话后，美元兑欧元攀升至11个月高位，兑日圆升穿104日圆至逾四个月高位。

叶伦承认美国就业市场有闲置，呼吁采取“务实的”货币政策，应给联储官员评估数据的空间，而不是被困在预设的政策路径中。

但同时她也表示，如果就业市场复苏比预期的要快，美联储可能不得不较预期更早更快升息。

“如果就业市场的改善继续比委员会预期更快，抑或如果通胀升速比预期更快，导致更快的接近我们的双目标，那么就可能比委员会目前预期的更早上调联邦基金利率，且可能因此上调得更快，”叶伦称。

升息会提升美元的吸引力，因会推高一些美国资产的收益。

“很明显，美联储的温和基调开始减弱，”FXCM旗下DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“叶伦讲话中带出的模糊但很重要的一点是升息可能比市场人士目前的预期来得更早，特别是如果就业市场开始以更快的速度改善。总的来说，这带动了美元上涨。”

美元指数 升至82.456的去年9月来最高，纽约尾盘升0.2%，报82.315。

美元兑日圆 高见104.18日圆，为4月初来首见，尾盘升0.1%，报103.90日圆。

另外，在欧洲央行总裁德拉吉表示，准备进一步调整货币政策，以支撑脆弱的欧元区经济后，欧元兑美元保持疲弱。

欧元兑美元 稍早跌至1.3221美元，为11个月最低，尾盘报1.3246美元，跌0.3%。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo认为，叶伦看来对薪资低增长的担忧减轻。

“薪资低增长被视为是联储提前升息的障碍，所以这种担忧减轻将会支持有关利率前景的争论，”Manimbo表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3242 1.3281 -0.29 -3.66 1.3745

美元/日圆 103.92 103.82 +0.10 -1.31 105.30

欧元/日圆 137.58 137.91 -0.24 -4.87 144.63

美元/瑞郎 0.9138 0.9114 +0.26 +2.35 0.8928

英镑/美元 1.6569 1.6578 -0.05 +0.08 1.6556

美元/加元 1.0944 1.0941 +0.03 +3.05 1.0620

澳元/美元 0.9310 0.9297 +0.14 +4.45 0.8913

欧元/瑞郎 1.2103 1.2104 -0.01 -1.37 1.2271

欧元/英镑 0.7994 0.8010 -0.20 -3.65 0.8297

新西兰元/美元 0.8407 0.8405 +0.02 +2.45 0.8206

美元/挪威克朗 6.1684 6.1454 +0.37 +1.68 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1646 8.1620 +0.03 -2.09 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9118 6.8888 +0.33 +7.38 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1640 9.1492 +0.16 +3.58 8.8474