《全球汇市》欧元兑美元跌至近一年低位，受德拉吉立场温和谈话所累

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
联邦基金期货<0#FF:>因而回落，市场消化提前调息的可能。两年期美债 收益率(殖利率)当周攀升逾8个基点，为去年6月以来最大涨幅。收益率曲线明显趋平。
这助推美元全线表现领先。美元兑日圆 高见七个月高位104.49，随后小幅回落至104.22。新西兰元兑美元 跌至六个月低位0.8336。
交易商称今日亚洲市场交投区间可能已经出现，因为少有能导致市场波动的经济数据。英国逢银行假日，欧洲时段交投估计也较平静。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3201 1.3242 -0.31 -3.96 1.3745
美元/日圆 104.16 103.92 +0.23 -1.08 105.30
欧元/日圆 137.50 137.61 -0.08 -5.00 144.73
美元/瑞郎 0.9162 0.9138 +0.26 +2.62 0.8928
英镑/美元 1.6548 1.6569 -0.13 -0.05 1.6556
美元/加元 1.0963 1.0944 +0.17 +3.23 1.0620
澳元/美元 0.9300 0.9310 -0.11 +4.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8354 0.8407 -0.63 +1.80 0.8206
澳元/日圆 96.870 96.750 +0.12 +3.22 93.850
新西兰元/日圆 87.020 87.370 -0.40 +0.71 86.410
英镑/日圆 172.36 172.19 +0.10 -1.13 174.33
澳元/新西兰元 1.1124 1.1050 +0.67 +2.54 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/王兴亚/王丽鑫； 审校 徐文焰/张荻/李婷仪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。