《全球汇市》欧元兑美元跌至近一年低位，受德拉吉立场温和谈话所累

联邦基金期货<0#FF:>因而回落，市场消化提前调息的可能。两年期美债 收益率(殖利率)当周攀升逾8个基点，为去年6月以来最大涨幅。收益率曲线明显趋平。

这助推美元全线表现领先。美元兑日圆 高见七个月高位104.49，随后小幅回落至104.22。新西兰元兑美元 跌至六个月低位0.8336。

交易商称今日亚洲市场交投区间可能已经出现，因为少有能导致市场波动的经济数据。英国逢银行假日，欧洲时段交投估计也较平静。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3201 1.3242 -0.31 -3.96 1.3745

美元/日圆 104.16 103.92 +0.23 -1.08 105.30

欧元/日圆 137.50 137.61 -0.08 -5.00 144.73

美元/瑞郎 0.9162 0.9138 +0.26 +2.62 0.8928

英镑/美元 1.6548 1.6569 -0.13 -0.05 1.6556

美元/加元 1.0963 1.0944 +0.17 +3.23 1.0620

澳元/美元 0.9300 0.9310 -0.11 +4.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8354 0.8407 -0.63 +1.80 0.8206

澳元/日圆 96.870 96.750 +0.12 +3.22 93.850

新西兰元/日圆 87.020 87.370 -0.40 +0.71 86.410

英镑/日圆 172.36 172.19 +0.10 -1.13 174.33

澳元/新西兰元 1.1124 1.1050 +0.67 +2.54 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价