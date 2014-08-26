《全球汇市》美国升息预期带动美元续涨，美元指数创今年高位

* 美元延续升势，扭转稍早跌势

* 美元指数创今年高位

* 对欧洲央行追加刺激措施的臆测打压欧元

* 欧元兑瑞郎接近去年1月来最低

路透纽约8月26日 - 美元周二延续升势，因寄望美国政策制定者将升息，而投资人预期欧元区通胀数据疲弱以及欧洲央行将进一步放宽政策，走势低迷的欧元继续表现艰困。

美元指数 纽约尾盘升0.16%，盘中触及今年新高82.698，日低为82.434。美元指数上次在这些水准大约是在一年前。

“美元出现整固，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

另外Viloria指出，交易商等待本周稍后将公布的美国经济数据和欧洲通胀数据。他们也继续评估在怀俄明州的央行总裁年会，欧洲央行总裁德拉吉在会上对放宽货币政策的态度要比预期更为开放。

“本周还有一些数据，欧元区要公布通胀数据，美国要公布GDP终值，加拿大也将公布GDP数据，”他表示，“市场仍在消化杰克森霍尔会议上一些央行总裁的讲话。”

欧元兑美元 纽约尾盘报1.3171美元，盘中触及9月9日来最低的1.3165美元。5月初欧元兑美元还在约1.40美元。

美元兑日圆 升0.08%，报104.12日圆。

“美元连升多日后，可能出现一些获利了结，一些整固，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美国公布7月耐用品订单创下历来最大升幅，因对飞机的国际需求强劲，但汇市受该数据的影响不大。

对欧元而言，疲弱的德国经济数据以及法国政府辞职增强了欧元的利空基调。

欧元兑瑞郎 尾盘报1.2083瑞郎，周一在电子交易平台(EBS)上一度跌至去年1月初来最低的1.2072瑞郎。欧元下挫可能测试瑞士央行承诺三年的1.20瑞郎上限。

预计欧元进一步走软的投资人正等待周五欧元区将公布的通胀数据。路透访查的分析师预计，8月欧元区通胀将从7月的0.4%降至0.3%。这将远低于欧洲央行设定的1.0%的危险区域，以及略低于2.0%的央行目标水平。

欧洲央行总裁德拉吉上周五发表的言论较以前更趋强硬，他表示，如果通胀率进一步下滑，欧洲央行已准备好以一切“可用的”工具来应对。

这些言论让市场开始猜测，欧洲央行可能已经准备好继续放宽政策，公债收益率因此触及低位。

相反，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周五承认，部分美联储官员对长期执行货币刺激政策感到担忧，尽管她也强调升息需要谨慎行事。(完)

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