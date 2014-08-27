更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走软，因消息称欧洲央行下周不太可能调整政策

(新增文末表格)

* 美元在上涨后盘整

* 商品货币走强

路透纽约8月27日 - 美元周三走软，因交易商关注风险较高货币。受创的欧元兑瑞郎触及19个月低位，因市场臆测欧洲央行将采取量化宽松举措。

澳元和其他商品货币买盘还受助于欧元的疲弱表现，一位策略师称，因投资者卖出欧元，买入风险较高货币。

“获利了结，以及加拿大的并购和新西兰的合作交易提振商品货币，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示，“今日汇市的主旋律是美元在走强后进行修正。”

在稳步攀升，并在本周多次触及年内新高后，美元指数 在纽约时段回落0.25%，报82.440，稍早触及13个月峰值82.727。

新西兰元兑美元 上扬逾0.6%，报0.8374美元，之前新西兰大型合作社企业恒天然(Fonterra)宣布，与一中国食品生产商结盟，在中国销售牛奶。乳制品是新西兰最大的出口行业。

美元兑加元下跌近1%，报1.084加元，之前美国的快餐连锁店汉堡王 宣布以110亿美元收购加拿大的咖啡连锁店Tim Hortons 。

欧元兑美元 稍早触及13个月低位1.3151美元，但稍后反弹，触及日高1.32美元，因有报导称，欧洲央行看似不可能在下周调整政策。今年5月，欧元/美元接近1.40美元。

有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期本周主导汇市，德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。

“今天，风险意愿占上风，风险货币走强，”Ruskin表示。

近几周，欧元区疲弱的经济数据重创欧元，其中包括7月欧元区通胀率降至0.4%，且预计周五公布的数据将显示，8月欧元区通胀率降至0.3%。这远低于欧洲央行所说的1%的“危险区域”，更不用说央行设定的略低于2%的通胀目标。

欧洲央行总裁德拉吉上周五在美国杰克森霍尔举行的全球央行总裁年会上表示，将动用“所有可获得的工具”来对应通缩威胁，引发市场臆测央行将进一步放宽货币政策。

欧元兑瑞郎 盘中触及去年1月以来最低1.2059瑞郎，稍后反弹，尾盘小跌0.08%，报1.207瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3192 1.3167 +0.19 -4.02 1.3745

美元/日圆 103.85 104.05 -0.19 -1.38 105.30

欧元/日圆 137.05 137.02 +0.02 -5.24 144.63

美元/瑞郎 0.9145 0.9174 -0.32 +2.43 0.8928

英镑/美元 1.6575 1.6539 +0.22 +0.11 1.6556

美元/加元 1.0863 1.0949 -0.79 +2.29 1.0620

澳元/美元 0.9336 0.9303 +0.35 +4.75 0.8913

欧元/瑞郎 1.2069 1.2079 -0.08 -1.65 1.2271

欧元/英镑 0.7959 0.7960 -0.01 -4.07 0.8297

新西兰元/美元 0.8372 0.8327 +0.54 +2.02 0.8206

美元/挪威克朗 6.1804 6.1770 +0.06 +1.88 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1524 8.1330 +0.24 -2.23 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9470 6.9558 -0.13 +7.93 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1655 9.1593 +0.07 +3.60 8.8474