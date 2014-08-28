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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 12:26 BJT

更正-《全球汇市》欧元因ECB宽松预期降温止跌回升，静候通胀数据考验

(更正文末表格)

* 欧元兑美元自近一年低位回升

* 欧洲央行下周将放松政策的预期降温

* 澳洲资本支出数据出炉前，澳元处在三周高位

路透悉尼8月28日 - 欧元周四早盘守住温和涨幅，此前结束三日连跌之势，因有关欧洲央行(ECB)即将放松政策的猜测降温。

欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

这促使投资者缩减极为偏空的欧元部位，欧元兑美元 一度从近一年低位1.3152美元升至1.3200上方。最新报1.3193。

欧元兑日圆 从两周低位136.75日圆反弹至137.02。欧元兑瑞郎 则从近两年低位1.2060微升至1.2066。

“欧元正进入温和的修正反弹，因市场重新评估下周政策会议欧洲央行将采温和立场的预期，”法国巴黎银行分析师在研究报告中表示。

他们表示，“投资者应该会为欧元进一步走弱做好准备”，他们相信还有像是与俄罗斯的贸易战加剧，以及美联储政策立场转变等其他应该会打压欧元的因素。

欧元的反弹令美元指数脱离13个月高点。美元指数 最新报82.462，自82.727的高点下滑。

另一个表现突出的货币是加元，在企业并购消息和即将公布的当地经济增长数据可能较预期强劲臆测的支撑下，加元上涨近1%。

加元/美元 从1.0956加元来到1.0829加元的一个月高点，最新报1.0866加元。

澳元表现也相当不错，兑美元 升至三周高点0.9352美元，稍晚澳洲资本支出数据将出炉，可能成为澳元涨跌的关键。

将受到关注的一项关键澳洲数据是该国2014/15财年第二季度的资本支出。之前的预估为1,371亿澳元。

“如果数据低于上个季度的预期就算得上疲软，如果更接近1,500亿澳元则可望振奋人心，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis说。

交易员普遍预期，在欧元区周五公布通胀数据前，汇市将陷入窄幅区间波动。欧元区8月通胀年率料从0.4%降至0.3%。

周四德国将公布的通胀率初值将受到密切关注，市场会从中推断欧元区通胀数据将会有多疲弱。

美国第二季GDP环比年率修正值亦会吸引市场注意，不过该数据应会确认美国经济已较第一季出现大幅反弹。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3212 1.3192 +0.15 -3.88 1.3745

美元/日圆 103.75 103.85 -0.10 -1.47 105.30

欧元/日圆 137.07 137.00 +0.05 -5.29 144.73

美元/瑞郎 0.9134 0.9145 -0.12 +2.31 0.8928

英镑/美元 1.6596 1.6575 +0.13 +0.24 1.6556

美元/加元 1.0842 1.0863 -0.19 +2.09 1.0620

澳元/美元 0.9358 0.9336 +0.24 +4.99 0.8913

新西兰元/美元 0.8389 0.8372 +0.20 +2.23 0.8206

澳元/日圆 97.090 96.950 +0.14 +3.45 93.850

新西兰元/日圆 87.040 86.940 +0.12 +0.73 86.410

英镑/日圆 172.18 172.13 +0.03 -1.23 174.33

澳元/新西兰元 1.1147 1.1145 +0.02 +2.76 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/戴素萍/张若琪/白云; 审校 龚芳/于春红)
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