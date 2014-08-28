《全球汇市》美元受美国GDP报告提振，欧元因乌克兰局势而走软

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国第二季GDP增幅被上修为4.2%
* 乌克兰紧张局势升级推高日圆和瑞郎
* 欧元兑瑞郎触及21个月低点
路透纽约8月28日 - 美元周四从优于预期的美国经济数据中获得小幅提振，而乌克兰危机恶化令一路走软的欧元进一步承压。
其他避险货币也上涨，因乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰。 在俄罗斯支持的分离分子进入乌克兰东部的一个重要城镇后，军事冲突激化。
“实际上这就是入侵，”Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“目前的局势正朝着令人更为担忧的方向发展。”
美元指数 盘初跳升，因数据显示，美国经济第二季增幅较最初的估计更为强劲，国内需求对经济成长的贡献增加，企业补充库存的贡献减少。 纽约尾盘，美元指数升0.10%，报82.499。
本周美元指数不断刷新今年高位，美元延续7月初来的升势。
“基本面仍是美国经济在首季受压后，在第二季出现强劲反弹，”IHS Global Insight首席美国分析师Doug Handler表示，“这些数据不会改变美联储的政策前景。”
美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少1,000人，至29.8万人，为连续第二周减少，凸显就业市场基本面不断改善。
避险货币日圆和瑞郎上扬。美元兑日圆 跌约0.1%，报103.70日圆，兑瑞郎 持平，盘中触及0.9127瑞郎的低点。
欧元兑瑞郎 因应乌克兰的消息，在电子交易平台(EBS)触及21个月低点1.2052瑞郎，尾盘跌0.1%，报1.2061瑞郎。
欧元兑日圆 跌至两周低点136.41日圆，尾盘报136.72日圆，当日跌0.2%。欧元兑美元 报1.3179美元，跌约0.1%。
上周对欧元的卖压加重，因市场对欧洲政策制定者将加速放宽货币政策以提振经济成长的臆测升温。
周四在乌克兰指责俄罗斯军队越过边境后，欧元的卖盘加速。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申