更正-更新版 1-《全球汇市》量化宽松臆测拖累欧元兑美元降至一年低点，英镑走软

(更正文末英文报导连结)

* 欧元兑美元跌至一年低点，因量化宽松政策臆测

* 美元兑日圆升穿105日圆，为1月来首见

* 美元指数触及去年7月来最高，因美国公债收益率上升

* 苏格兰独立的支持率创纪录殃及英镑

路透纽约9月2日 - 欧元兑美元周二跌至一年新低，因投资人押注欧洲央行将进一步行动，扶助步履蹒跚的欧元区经济，而英镑兑美元跌至近五个月低点，因担心苏格兰独立。

美元指数 升0.3%，报82.99，盘中触及去年7月来最高。美元兑日圆 八个月月来首次升穿105日圆，因有迹象显示全球最大经济体美国的经济状况相对强劲。

欧洲央行周四将举行货币政策会议，交易商将关注总裁德拉吉倾向实施量化宽松政策的迹象，其中包括可能向经济挹注更多资金，以刺激放贷和支出。

不过此举会拖累欧元，过去三个月欧元兑美元下滑了3.5%，兑日圆跌了0.9%。

“对欧洲央行而言，进一步采取刺激措施的预期受限，因需要看到6月宣布的措施全面实施，且投资人有些担心目前追加激进的刺激措施缺乏政治支持，”Scotia Bank汇市策略师Eric Theoret表示。

周一公布的欧元区经济数据令人失望，助燃了对欧洲央行本周稍晚可能采取量化宽松政策的臆测。

但一些人士表示，市场可能对周四欧洲央行的会议期望太高，即便之后可能会宣布进一步放宽政策。

欧元兑美元在电子交易平台(EBS) 触及1.3110美元的低点，为去年9月来首见，之后在纽约尾盘反弹至1.3127美元，较周一收盘水准微跌0.01%。

周一美国金融市场因劳工节假期休市一天。

美元兑其他主要货币也上涨，因指标美国公债收益率创下一个月来最大单日升幅，报2.418%，因经济数据巩固了美国经济将继续稳步扩张的观点。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。

美国商务部周二公布，美国7月建筑支出增长1.8%，至2008年12月来最高的9,813亿美元，增幅为2012年5月来最大，预估为增长1.0%。6月经修正后为下滑0.9%，前值为下滑1.8%。

美元兑瑞郎 升至11月来最高的0.9212瑞郎，此前数据显示瑞士经济在第二季停滞。

**英镑走软**

英镑周二跌至近五个月低点，且对冲汇价大幅波动的成本跳升幅度为三年最大，此前民调显示，苏格兰独立的支持率创纪录，目前离公投仅剩两周时间。

一项为太阳报及泰晤士报进行的民调显示，支持苏格兰独立的比例升至47%，较8月中旬上升4个百分点，较8月初上升8个百分点。反对独立阵营的领先幅度大幅缩小，由8月初的22个百分点降至6个百分点。

英镑兑美元 跌0.8%，报1.6475美元的约五个月低点。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3131 1.3127 +0.03 -4.47 1.3745

美元/日圆 105.07 104.35 +0.69 -0.22 105.30

欧元/日圆 138.02 136.99 +0.75 -4.57 144.63

美元/瑞郎 0.9189 0.9193 -0.04 +2.92 0.8928

英镑/美元 1.6469 1.6607 -0.83 -0.53 1.6556

美元/加元 1.0926 1.0870 +0.52 +2.88 1.0620

澳元/美元 0.9274 0.9331 -0.61 +4.05 0.8913

欧元/瑞郎 1.2067 1.2071 -0.03 -1.66 1.2271

欧元/英镑 0.7974 0.7905 +0.87 -3.89 0.8297

新西兰元/美元 0.8313 0.8376 -0.75 +1.30 0.8206

美元/挪威克朗 6.1855 6.1902 -0.08 +1.96 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1255 8.1258 -0.00 -2.56 8.3387

美元/瑞典克朗 7.0147 6.9998 +0.21 +8.98 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2130 9.1991 +0.15 +4.13 8.8474