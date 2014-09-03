更新版 1-《全球汇市》ECB会议前欧元持稳，因臆测乌克兰东部可能停火

* 美元指数从14个月高位回落

* 美元兑日圆一度逼近六年高位后下滑

* 俄罗斯卢布兑美元从纪录低点反弹

* 美联储褐皮书显示美国经济继续成长 (新增收盘表格)

路透纽约9月3日 - 欧元兑多数主要货币周三持稳，因市场臆测乌克兰东部可能停火，使遭受乌克兰冲突冲击的欧元区经济面临的压力有所缓解。

欧元兑美元从一年低点反弹，此前乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。

不过，稍后俄罗斯新闻社之后报导指出，俄罗斯总统普京的发言人称普京与乌克兰总统波罗申科未就停火达成一致，因俄罗斯并非乌克兰冲突参与方。 最初的乐观情绪很快消退。

不一的讯息造成市场的一些困惑，但多数投资人对两国迈向和平的行动迹象感到宽慰。

“新闻的要点仍是有利的，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。

纽约尾盘，欧元兑美元在电子交易平台EBS 微升0.07%，报1.3142美元，从周二触及的1.3110美元的一年低点反弹，但欧元兑日圆 尾盘跌0.16%，报137.79日圆，盘中稍早触及八周高位138.28日圆。

美元兑俄罗斯卢布 因停火磋商而走软。纽约尾盘，美元跌1.6%，报36.844卢布，周一曾触及37.515的纪录高位。

乌克兰的冲突以及西方因此对俄罗斯施以制裁，令欧元区经济受损，分析师认为需要欧洲央行实施更多刺激措施来提振欧元区经济。

尽管欧洲央行不太可能在周四采取措施，但物价下滑的威胁以及俄罗斯/乌克兰冲突造成的经济复苏不确定性可能令欧洲央行总裁德拉吉强化在未来几个月内进一步放宽政策的前景。

“欧元区的情况继续走软，欧洲央行不得不采取激进行动只是时间问题，”瑞穗银行的Harajli表示。

欧元反弹令美元指数 小跌0.14%，报82.879，离稍早触及的14个月高位83.058不远。受美国国内经济数据强劲带动，美元9月开局令人印象深刻。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，但增幅没有加快，巩固了交易商对美联储至少维持近零利率直至明年年中的预期。

“联储的政策前景大致完整，不必担心联储提前退出，”4Cast Ltd.分析师Sean Incremona表示。

另外，对日本央行可能按兵不动，重申经济温和复苏观点的预期支撑日圆。日本央行开始了为期两日的货币政策会议。

日圆仍承受卖压，对于备受期待的日本公共退休基金投资组合变化的传言再起。这项资产配置全面检视预计将使该基金把更多资金转入股票和外国债券等风险较高资产。

美元兑日圆 在EBS平台跌0.23%，报104.83日圆，低于八个月高位105.31日圆，突破105.45日圆将令美元升至2008年10月来最高水准。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3150 1.3131 +0.14 -4.33 1.3745

美元/日圆 104.79 105.07 -0.27 -0.48 105.30

欧元/日圆 137.80 138.02 -0.16 -4.72 144.63

美元/瑞郎 0.9176 0.9189 -0.14 +2.78 0.8928

英镑/美元 1.6461 1.6469 -0.05 -0.57 1.6556

美元/加元 1.0886 1.0926 -0.37 +2.50 1.0620

澳元/美元 0.9342 0.9274 +0.73 +4.81 0.8913

欧元/瑞郎 1.2067 1.2067 +0.00 -1.66 1.2271

欧元/英镑 0.7989 0.7974 +0.19 -3.71 0.8297

新西兰元/美元 0.8325 0.8313 +0.14 +1.45 0.8206

美元/挪威克朗 6.2161 6.1855 +0.49 +2.47 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1765 8.1255 +0.63 -1.95 8.3387

美元/瑞典克朗 7.0006 7.0147 -0.20 +8.76 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2064 9.2130 -0.07 +4.06 8.8474