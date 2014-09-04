更新版 1-《全球汇市》ECB意外降息并宣布购买资产计划后，欧元创近三年最大跌幅

* 欧元录得2011年11月来最大单日跌幅

* 欧元兑瑞郎触及近两年低点

* 美元上涨，尽管就业数据疲弱

* 交易商关注周五美国非农就业报告 (新增收盘表格)

路透纽约9月4日 - 欧元兑美元周四创下近三年最大单日跌幅，因此前欧洲央行(ECB)降息，并宣布将推出购买资产计划以对抗通缩风险。

美元兑一篮子主要货币录得去年8月来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。

德拉吉是在欧洲央行意外降息10个基点后不久的记者会上做上述表述的。欧元兑美元跌穿1.3000美元，为14个月首见，今日跌幅也是2011年11月来最大。

“这对欧洲央行而言是激进的措施，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“很显然，欧元将有一段长时间的疲弱走势。”

在8月22日，德拉吉在美国杰克森霍尔央行总裁年会上暗示会有上述政策转变后，对欧洲央行可能祭出资产购买计划的臆测升温。

显示美国服务业强度的数据也支撑美元。美国供应管理协会(ISM)周四公布，8月非制造业指数升至59.6，为至少2008年以来最高，分析师预期为57.5，7月为58.7。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，低于分析师预期和7月水平。 但该数据并未影响美元的强势。

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.0万人)。

劳工部周五将发布8月非农就业报告，分析师表示，数据如果强劲，将为美联储提前升息铺路，会支撑美元升势。路透访查的分析师预计，8月非农就业岗位增加22.5万。

美联储下一次货币政策会议将在9月16-17日。

欧元兑美元 纽约尾盘跌1.55%，报1.2946美元，略高于稍早触及的1.2921美元的14个月低点。美元兑日圆 升0.31%，报105.11日圆，美元兑瑞郎 大涨1.54%，报0.9316瑞郎。

欧元兑瑞郎 在电子交易平台(EBS)上挫至1.20450瑞郎的2012年11月来最低水准。美元指数 纽约尾盘劲升1.08%，报83.760。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2944 1.3150 -1.57 -5.83 1.3745

美元/日圆 105.26 104.79 +0.45 -0.04 105.30

欧元/日圆 136.23 137.80 -1.14 -5.81 144.63

美元/瑞郎 0.9317 0.9176 +1.54 +4.36 0.8928

英镑/美元 1.6330 1.6461 -0.80 -1.37 1.6556

美元/加元 1.0874 1.0886 -0.11 +2.39 1.0620

澳元/美元 0.9346 0.9342 +0.04 +4.86 0.8913

欧元/瑞郎 1.2061 1.2067 -0.05 -1.71 1.2271

欧元/英镑 0.7923 0.7989 -0.83 -4.51 0.8297

新西兰元/美元 0.8305 0.8325 -0.24 +1.21 0.8206

美元/挪威克朗 6.2590 6.2161 +0.69 +3.18 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1010 8.1765 -0.92 -2.85 8.3387

美元/瑞典克朗 7.0634 7.0006 +0.90 +9.74 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1498 9.2064 -0.61 +3.42 8.8474