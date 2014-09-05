版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:44 BJT

《全球汇市》ECB祭出刺激举措后欧元持续低迷，美元/日圆触六年高点

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2932 1.2944 -0.09 -5.91 1.3745

美元/日圆 105.33 105.26 +0.07 +0.03 105.30

欧元/日圆 136.21 136.25 -0.03 -5.89 144.73

美元/瑞郎 0.9322 0.9317 +0.05 +4.41 0.8928

英镑/美元 1.6306 1.6330 -0.15 -1.51 1.6556

美元/加元 1.0879 1.0874 +0.05 +2.44 1.0620

澳元/美元 0.9338 0.9346 -0.09 +4.77 0.8913

新西兰元/美元 0.8282 0.8305 -0.28 +0.93 0.8206

澳元/日圆 98.360 98.380 -0.02 +4.81 93.850

新西兰元/日圆 87.230 87.420 -0.22 +0.95 86.410

英镑/日圆 171.75 171.89 -0.08 -1.48 174.33

澳元/新西兰元 1.1268 1.1249 +0.17 +3.87 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦/许娜/王丽鑫； 审校 李婷仪/蔡美珍/艾茂林/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐