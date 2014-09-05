《全球汇市》美国就业数据疲弱拖累美元回落，欧元延续跌势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最低
* 美元兑日圆从近六年高位回落
* 乌克兰停火的消息抑制美元跌势
* 欧元势将创下推出以来最严重跌势
路透纽约9月5日 - 美元周五下滑，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小，打压了对经济的信心，并激活了投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能维持近零利率较预期更长时间的押注。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。
美元兑日圆从稍早触及的近六年高位回软，本周仍升0.9%，为1月来最大周度升幅。
欧元兑美元从14个月低点反弹，但仍势将连挫第八周，为欧元1999年1月面世以来最长跌势。
欧洲央行周四宣布，调降指标再融资利率至0.05%，将隔夜存款利率调降至负0.20%，并宣布购买资产担保证券(ABS)和担保债券的新计划。 这拖累欧元下挫。
“就业报告给了汇市对美元温和修正的理由，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示。
乌克兰和亲俄分离主义者达成停火协议的消息限制了美元的跌幅。战事引发对日圆和瑞郎的避险买盘。
尽管美国8月非农就业岗位增幅远逊预期，但平均时薪上涨，且衡量长期失业情况的数据较为乐观。
这些数据，以及本周之前公布的强劲制造业、汽车销售数据，巩固了美国经济稳步扩张的观点。分析师称，这会令美联储维持到明年年中升息的路径。
“在下一次美联储货币政策会议前，市场将可能开始消化这份就业报告，”McCormick表示。
美联储将在9月16-17日举行下一次的货币政策会议。
美元兑日圆 在电子交易平台(EBS)尾盘跌0.21%，报105.035日圆，之前在亚洲交易时段触及近六年高位105.71日圆。美元兑日圆有望连升四周，为今年最长升势。
欧元兑美元 纽约汇市尾盘升0.1%，报1.2954美元，周四在欧洲央行意外降息后，欧元重挫1.6%，至14个月低点1.2920美元，录得约三年最大单日跌幅。
欧元和日圆反弹将美元指数 从周五触及的14个高位83.943拉回，尾盘跌0.1%，报83.740，本周仍大涨1.2%。
一些分析师认为，在美国公债收益率向上突破前，美元可能已经触及短期顶部。
“美国公债收益率要大涨才能带动美元进一步走强，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示。
指标美国10年期公债收益率 周五升12个基点，报2.46%，为近四周最高收位。 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。