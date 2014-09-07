重温稿-《全球汇市》美国就业数据疲弱拖累美元回落，欧元延续跌势

(新增文末表格)

* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最低

* 美元兑日圆从近六年高位回落

* 乌克兰停火的消息抑制美元跌势

* 欧元势将创下推出以来最严重跌势

路透纽约9月5日 - 美元周五下滑，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小，打压了对经济的信心，并激活了投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能维持近零利率较预期更长时间的押注。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。

美元兑日圆从稍早触及的近六年高位回软，本周仍升0.9%，为1月来最大周度升幅。

欧元兑美元从14个月低点反弹，但仍势将连挫第八周，为欧元1999年1月面世以来最长跌势。

欧洲央行周四宣布，调降指标再融资利率至0.05%，将隔夜存款利率调降至负0.20%，并宣布购买资产担保证券(ABS)和担保债券的新计划。 这拖累欧元下挫。

“就业报告给了汇市对美元温和修正的理由，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示。

乌克兰和亲俄分离主义者达成停火协议的消息限制了美元的跌幅。战事引发对日圆和瑞郎的避险买盘。

尽管美国8月非农就业岗位增幅远逊预期，但平均时薪上涨，且衡量长期失业情况的数据较为乐观。

这些数据，以及本周之前公布的强劲制造业、汽车销售数据，巩固了美国经济稳步扩张的观点。分析师称，这会令美联储维持到明年年中升息的路径。

“在下一次美联储货币政策会议前，市场将可能开始消化这份就业报告，”McCormick表示。

美联储将在9月16-17日举行下一次的货币政策会议。

美元兑日圆 在电子交易平台(EBS)尾盘跌0.21%，报105.035日圆，之前在亚洲交易时段触及近六年高位105.71日圆。美元兑日圆有望连升四周，为今年最长升势。

欧元兑美元 纽约汇市尾盘升0.1%，报1.2954美元，周四在欧洲央行意外降息后，欧元重挫1.6%，至14个月低点1.2920美元，录得约三年最大单日跌幅。

欧元和日圆反弹将美元指数 从周五触及的14个高位83.943拉回，尾盘跌0.1%，报83.740，本周仍大涨1.2%。

一些分析师认为，在美国公债收益率向上突破前，美元可能已经触及短期顶部。

“美国公债收益率要大涨才能带动美元进一步走强，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示。

指标美国10年期公债收益率 周五升12个基点，报2.46%，为近四周最高收位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2950 1.2944 +0.05 -5.78 1.3745

美元/日圆 105.08 105.26 -0.17 -0.21 105.30

欧元/日圆 136.08 136.23 -0.11 -5.91 144.63

美元/瑞郎 0.9310 0.9317 -0.08 +4.28 0.8928

英镑/美元 1.6325 1.6330 -0.03 -1.40 1.6556

美元/加元 1.0878 1.0874 +0.04 +2.43 1.0620

澳元/美元 0.9376 0.9346 +0.32 +5.19 0.8913

欧元/瑞郎 1.2059 1.2061 -0.02 -1.73 1.2271

欧元/英镑 0.7938 0.7923 +0.19 -4.33 0.8297

新西兰元/美元 0.8326 0.8305 +0.25 +1.46 0.8206

美元/挪威克朗 6.2776 6.2590 +0.30 +3.48 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1313 8.1010 +0.37 -2.49 8.3387

美元/瑞典克朗 7.0966 7.0634 +0.47 +10.25 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1913 9.1498 +0.45 +3.89 8.8474